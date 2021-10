Un total de 16 bandas afincadas en Málaga se van a dar cita el viernes 15 y el sábado 16 en el Jardín de la Concepción en el festival 'Suena el Botánico'.

Luna Vieja, Rubio Americano, Soy La Playa, Respiro, No Picky, Buenas Noticias, Elphomega y Carlos Vudú, el viernes; y Esplendor, The Blackberry Clouds, Maenoba, Hairy Nipples, Fauces, The Oddballs y Sr. Chinarro el sábado, van a participar en este festival que se fraguó durante la pandemia.

Así lo han informado este lunes la concejala de Fiestas, Teresa Porras, y el promotor Juan Diego Altamirano Puche. De la mano del Área de Fiestas, con la participación del Área de Sostenibilidad Medio Ambienta, a través del Jardín Histórico Botánico de la Concepción, y con el patrocinio de Cervezas San Miguel este concierto va a reunir un cartel que abarca géneros como el de cantautor, pop, rock, indie, hip-hop, electrónica y la poesía.

Con este festival, el Ayuntamiento continúa su línea de apoyo y promoción de artistas locales que ha tenido su máximo auge durante este verano con distintos formatos promovidos por las áreas municipales como son 'Siente Málaga', 'Brisa' o 'Moraga Sound'. Las entradas pueden comprarse a 27,49 euros para los dos días en el enlace: https://entradium.com/es/events/suena-el-botanico.