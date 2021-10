No hay muchas caras más reconocibles que la suya en el show business nacional. Loles León llega a Zaragoza para las fiestas del Pilar con 'Una noche con ella,' un espectáculo a modo de biografía en el que el público podrá conocer, aún mejor, a una de las actrices que más huella ha dejado en las últimas décadas en España. "Es un pequeño recorrido a mi vida, pero no a todo, porque el espectáculo tendría que durar tres horas", bromea la actriz.

"Es un camino desde que fui pequeña hasta este preciso momento de mi vida", comenta León, que no se atreve a categorizar a su última función porque "hay de todo: música, baile, actuación…". Lo que sí tiene claro es el propósito de 'Una noche con ella': "Subimos al escenario para entretener al público durante hora y media".

Aunque el espectáculo solo tiene unos años, su nacimiento se gestó hace casi cuatro décadas. Concretamente, hace 37 años, cuando Loles León y Juan Luis Iborra (autor del libreto y director) se conocieron. "Una de las primeras cosas que Juan Luis escribió fue una obra, en los ochenta, llamada Loles Nervión", recuerda la actriz, que asegura que Iborra llevaba mucho tiempo con la intención "de crear un espectáculo para mí". La llegada de la función, tras tener dos "en los que no me veía bien", cumple un cometido que recorre los últimos cincuenta años de la historia del espectáculo en España y, además, deja un hueco para la ficción.

Se decía de 'Una noche con ella' era un 80 por ciento de realidad y un 20 por ciento de ficción. La repetición, parece, ha cambiado las porciones: "A medida que hacemos más actuaciones, la cosa se acerca a un 60-40, pero ya no sé si gana la ficción o lo real", reflexiona León, que ve esta práctica como "un misterio". "El espectador debe sacar sus propias conclusiones», afirma la actriz, contenta de que el juego entre ficción y realidad involucre a un público que, si quiere sacarle todo el jugo a la función, debe permanecer siempre atento.

Para León, el espectáculo es un "reflejo" de lo que ella siempre ha sido como actriz. 'Una noche con ella' le permite volver a esas primeras funciones de cabaré, "con las que viajé por España, llegué a Madrid y me convertí en chica Almodóvar". Un camino por su vida al que llega un público muy variado y por razones muy diferentes. Porque también los jóvenes, «porque yo siempre tengo niños que me están conociendo», se acercan a la función para saber más de la Loles que ven en pantalla, en series tan exitosas como 'Aquí no hay quien viva' o 'La que se avecina': "Aunque no lo parezca, en cada función hay un puñado de adolescentes y menores de 30 que quieren saber qué es lo que hago en el escenario". La propia León recomienda ver esta obra por encima de sus demás trabajos, porque "el teatro conecta con el público, toca sus emociones y genera momentos únicos que no se pueden piratear".

El último escalón de fama le ha llegado a León a través de las redes sociales, en las que también cuenta con varios miles de seguidores. La actriz recuerda entre risas como, durante el confinamiento, su canción 'Que ganas tengo': "Todo el mundo, mujeres, hombres, gays o heterosexuales quisieron durante esos meses comerse un buen pollón". La canción, nacida hace unos años por motivo del Orgullo, tuvo una segunda vida en los momentos más duros de la pandemia, ya que "la gente estaba desesperada en esos momentos, había mucha gente sola… Y todos echábamos cosas de menos, también el sexo". Todos los campos, teatro, cine, televisión y redes sociales se combinan en una actriz de 71 años que, en un vistazo, sabe por qué sigue en el candelero: "Siempre le he gustado a la gente porque siempre he sido muy clarita".

Aunque sin duda León es el centro sobre el que gira el espectáculo, la actriz no sube sola al escenario. La intérprete cuenta con la colaboración de Briel González y Fran del Pino, "que hacen las veces de actores, bailarines y cantantes"; y de Yeyo Bayeyo, encargado de marcar el ritmo de toda la función a través de las notas de su piano.

Los diferentes proyectos en los que sigue trabajando pueden hacer que, en un futuro próximo, 'Una noche con ella' aumente su duración. "Siempre quiero añadir anécdotas nuevas", señala la artista, que cree que el espectáculo funciona como «un fondo de armario en el que caben muchas cosas". Una obra de teatro que puede llegar a ser tan eterna como la propia actriz.