Tras obtener recientemente el tercer premio en el concurso de relatos Generación Estrella, el músico oriolano habla en Videoclub de su gente, su familia y su barrio a través de David, un joven de 30 años perteneciente a esa juventud que pensaba comerse el mundo, instalarse en el éxito mediático y varios años después han pasado ya por varias crisis y no han alcanzado la deseada estabilidad económica. Buscar la localización de la historia le fue muy fácil ya que Sáez ha usado los nombres de amigos y conocidos y esos lugares por los que discurrió su pasado.

¿Qué le ha motivado a dar el paso de músico a escritor?

No me lo tomo como un paso, realmente siempre he escrito historias, lo que no había hecho nunca es enviarlas a editoriales e intentar ponerlas en funcionamiento. Supongo que por un lado el estar más en casa me ha devuelto tiempo para encarar algunos de esos proyectos que uno siempre tiene pero que no termina de concretar, y por eso empecé a ponerle fin a alguno de esos borradores y a lanzarlos por mail con no demasiada convicción, esperando que alguien recogiera el mensaje en la botella, y funcionó.

El protagonista es un joven nostálgico y feliz, ¿tiene tintes autobiográficos sobre tu vida?

No, realmente ni soy ni me parezco demasiado al protagonista, pero sí me he nutrido mucho de mis recuerdos de infancia, incluso utilizando el nombre de mis amigos y familia para crear el mundo que rodea al personaje. Era una historia sobre nostalgia, infancia y cómo nos relacionamos con ellas, y me era muy divertido y clarificador poder nombrar las cosas con etiquetas y calles y colores totalmente reconocibles para mí.

¿A través de esta historia quiere dar voz a una generación que se las prometía felices y ahora están algo perdidos entre un incierto futuro?

Probablemente, más que dar voz, quería que fuera una especie de conversación sotto voce entre amigos, que nos pudiéramos ver reflejados muchos en esos diálogos a la vez tontos y divertidos, pero clarificadores, en los que se filtran nuestros miedos, nuestros recuerdos, las cosas que queríamos ser de mayores, en qué nos hemos convertido. Y que todo eso fuera en un ambiente distendido, como lo son las reuniones de amigos de la infancia.

¿Qué puede aconsejar a una juventud confinada y desbordada por la tecnología actual para saber afrontar sus proyectos con cierto éxito a corto y largo plazo?

Creo que hay algo de lo que no se habla lo suficiente cuando hablamos de tecnología y exposición pública, ahora que todas las personas estamos en medios de comunicación, que es lo que son realmente las redes sociales, y es de cómo gestionar nuestro ego y nuestras envidias. Creo que cualquier persona que quiera crear o mostrar algo, o incluso mostrarse de manera personal en las redes, que es algo que todos hacemos, debería tener muy claro que cada paso que se da, cada obra que se crea y cada logro que se consigue es válido por sí mismo, y no porque sea mostrado a los demás. Deberíamos ser capaces de vivir felices con lo que hacemos sin compararlo con nadie, sin esperar el éxito, la cantidad de likes o el reconocimiento más allá del nuestro propio. Mi único consejo, si es que puedo dar alguno, es que intenten ser felices con lo que hacen, y lo hagan de verdad porque disfruten creando o mostrando algo, el resto es ruido y vanidad, y solo da problemas.

¿Le ha sido fácil encontrar editorial para publicar y distribuir tu novela a nivel nacional?

Fue una suerte. Nunca pensé que fuera a contestarme nadie. Lancé varios manuscritos a editoriales que me recomendaron buenos amigos escritores y a los pocos meses La Fea Burguesía contestó, se interesó, y antes de que me diera cuenta el libro estaba en la calle, ha sido todo muy rápido y emocionante. Mi idea era que si contestaba alguien editaría y empezaría a tomarlo un poco más en serio y que si no contestaba nadie seguiría llenando mi carpeta del ordenador de historias sin ningún drama, no pretendía iniciar una carrera de nada, pero ha sido una gran alegría.

Desde hace tiempo escribe una columna en un diario pero ¿se ha preparado de alguna manera especial para escribir su primer trabajo?

La verdad es que todo ha sido bastante natural. Cuando tenía suficientes trozos de esta historia escritos decidí coserlos con cierto hilo argumental y por ahí apareció la novela. No era una cosa predeterminada con anterioridad. Es ahora que estoy escribiendo más y en contacto con editoriales y adentrándome (un poco solo) en el mundo de la literatura cuando he empezado a escribir con una historia en la cabeza, con una estructura, con medios más correctos, digamos. Esta primera novela ha sido natural y nada planeada.