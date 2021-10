La banda británica de rock Kasabian, el DJ estadounidense-japonés Steve Aoki, el cantautor inglés Tom Grennan y la banda murciana Viva Suecia son los primeros nombres confirmados del cartel del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) de 2022, que será su primera edición desde 2019 tras las suspensiones de las citas de 2020 y 2021 por la pandemia.

Según ha confirmado la organización del festival, estos serán los primeros de los fichajes que se anunciarán a lo largo de esta semana y que irán conformando el plantel de artistas, grupos y DJ que se darán cita en la citada localidad castellonense del 14 al 17 de julio próximos.

El festival tiene previsto comenzar a vender sus abonos desde el próximo 10 de noviembre a un precio especial y limitado.

En mayo de 2020, la empresa que organiza el FIB (The Music Republic, que también es responsable del Arenal Sound de Burriana, entre otros festivales españoles) anunció la cancelación de su edición de julio por la situación sanitaria derivada de la pandemia y activó el reembolso de los más de 37.000 abonos comprados hasta la fecha.

El FIB había anunciado en su cartel de 2020 a artistas como Liam Gallagher, Khalid, Vampire Weekend, Foals, The Libertines, Two Door Cinema Club, Martin Garrix, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora y The Lumineers, entre otros muchos.

Durante este año, la organización evitó anunciar ningún nombre para las fechas tradicionales -el mes de julio, tras unos primeros años en que se celebraba en agosto- del FIB y poco antes del verano ya confirmó que en 2021 tampoco habría conciertos, unificándose las actuaciones en un nuevo festival por días que llamó Luce Benicàssim.

El FIB es desde 1995, con el entonces incipiente "indie", uno de los festivales más conocidos a nivel europeo dentro del panorama de certámenes musicales de verano y toda una referencia para el público anglosajón, que siempre ha encontrado en sus escenarios a los grupos, artistas y DJ más representativos del presente y el pasado del mejor pop-rock y música electrónica occidental.

En las últimas ediciones se ha intentado recuperar al público nacional dando un mayor peso a bandas y artistas españoles y de otras músicas.