Cultura musical e igualdad entre hombres y mujeres. Estas son las ideas que han dado origen a 'Rock & Colors', una colección creada por la malagueña Ana Ramos, más conocida como Ana Musiclover. Tras publicar las dos primeras entregas, ahora llegan la tercera y la cuarta, manteniéndose el objetivo inicial: aprender sobre música desde los años 60 hasta la actualidad mientras se fomenta la igualdad entre hombres y mujeres. La autora presenta los volúmenes el próximo 5 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga.

'Rock & Colors' está pensada para niños, pero también es válida para adultos. Los más pequeños pueden colorear retratos dibujados de artistas icónicos a la vez que descubren sus hazañas, entretanto los padres tienen la oportunidad de repasar la historia de algunos de los grandes nombres de la música popular (26 en cada libro). Cada libro ilustra 13 cantantes femeninas y 13 masculinos fomentando la paridad con 26 fichas de artistas, 26 ilustraciones a color y 26 ilustraciones para colorear (realizadas por 31 ilustradores de 10 países del mundo; ocho son malagueños). Ramos incluye en los volúmenes 3 y 4 a, entre muchos otros, AC/DC, Aerosmith, Springsteen, Coque Malla, Extremoduro, Lenny Kravitz, Gwen Stefani, Billie Eilish, Joaquín Sabina, Katy Perry y Deborah Harry, entre otros. Como ven, de todo para todos, desde la parroquia rockera hasta los aficionados al pop más reciente.

«Yo no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos y veía que la música que más escuchaban era reguetón. Pensé que las nuevas generaciones deberían conocer a artistas que han sido clave en la historia de la música. De ahí también surgió la necesidad de dar una igualdad al hombre y a la mujer en esta industria", nos contó Ana Musiclover cuando inició su colección.

Cada libro es un abecedario ilustrado de la A a la Z de cantantes y grupos de música, donde por cada letra se alterna un hombre y una mujer. La colección aporta datos fundamentales sobre quiénes eran o son los artistas, qué géneros musicales dominaban, curiosidades, canciones y disco imprescindible.

«Los más difíciles de describir han sido The Beatles. Me han faltado cuatro o cinco páginas para ellos, pero la idea es que los padres tengan una excusa con esta colección ilustrada para sentarse con sus hijos y contarles más cosas. En el libro vienen algunas, pero hay mil historias más. Creo que Rock and Colors ayudará incluso a fortalecer los lazos familiares», señala la también cantante y actriz.

'Rock and Colors' constituye la oportunidad perfecta para sumergir a los más pequeños en géneros como el pop, el jazz o el reggae, así como para enseñar la importancia de alcanzar la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad.