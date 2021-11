¿Te gusta el techno? ¿Eres de Málaga o alrededores? Bien, ¿tienes algo que hacer las noches del 4, 5 y 7 de diciembre? Pues tacha todo, y agénciate cuanto antes tickets para entrar en la Sala París 15, porque el maestro de maestros del techno, Richie Hawtin, impartirá su magisterio como cabeza de cartel del festival Rebels. No es habitual que la leyenda canadiense del minimal se meta en una cabina en Málaga, así que toca peregrinar. Las entradas están disponibles aquí

Hawtin empezó en el acid house pero pronto lo suyo derivó en un techno duro, repetitivo y experimental. "Me gusta la música electrónica porque es un reto, hay que seguir adelante con algo fresco, siempre hay una nueva canción, un nuevo productor de vanguardia … algo que hace que sea emocionante. En los años 90 queríamos hacer nuestro propio estilo de techno, nadie creyó en nuestra idea, así que tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Nos vimos obligados a hacer las canciones, aprender el proceso y enviarlas a todo el mundo", recordó hace un tiempo el DJ y productor. Sólo escuchen su icónico track 'Spastik', cuando entonces firmaba vinilos como Plastikman, para saber de lo que habla.o

Poco a poco, empezó a meter mano en los procesos de creación de DJ mixes (fundamentales sus 'Decks, EFX & 909' y 'DE9: Closer to the edit', inabarcables puzzles de loops y 4x4 gomoso), estudiar las posibilidades del diseño de sonido, excursionar por los límites del club ('Closer' es, quizás, el disco de techno más triste de la historia)... El capo de Minus y Plus 8, los sellos bajo los que cobijó sus producciones y las de otros influyentes autores techno, ya no es el prolífico creador de antaño (ahora parece más preocupado por su consolidar su marca de sake, otra de sus pasiones) y la electrónica parece moverse a otros tempos y compases, pero seguro que Hawtin, siempre obsesionado por el futuro del sonido, tiene guardado un as en la manga.