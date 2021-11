Si a Bobby un puñado de amigos le organizan una fiesta de cumpleaños, que derivará en disección del matrimonio y la búsqueda individual de la felicidad, este miércoles a Antonio Banderas le ha arropado un gran número de compañeros, familiares y colegas en un momento importante de su vida: el estreno de su segundo musical como actor, director y empresario del Teatro del Soho-CaixaBank, 'Company'.

Artistas malagueños como Toni Zenet, Raúl Sender, Daniel Casares, Jaime Ordóñez, Carlos Álvarez, Ignacio Nacho, Manolo Sarria, Martina Di Rosso; intérpretes y amiguísimos como Lluís Homar y Carlos Hipólito; su colaboradora en el departamento audiovisual del Teatro del Soho, María Casado, además de la top de tops nacionales Nieves Álvarez, entre otros rostros populares de la sociedad malagueña, se sentaron en el patio de butacas del teatro para ofrecer la mejor compañía a Banderas. Entre todas las presencia destacó, aparte de su inseparable Nicole Kimpel, actual pareja, la hija de Don Johnson (exmarido de Melanie Griffith) con su pareja, Grace, gran amiga de Stella del Carmen, hija de Banderas y Griffith. Grace Johnson acudía, precisamente, para apoyar a Stella, que trabaja como asistente a la dirección del montaje.

Un reto

Todos ellos asistieron al estreno de un musical que supone todo un reto para Antonio Banderas: no sólo por los 26 músicos tocando en directo y el elenco de 11 actores, sino, sobre todo, por la dificultad que entraña siempre levantar una pieza del sacrosanto autor de musicales Stephen Sondheim, también responsable de funciones tan totémicas y singulares como 'Sweeney Todd' y 'Sunday in the park with George'. Aquí, el neoyorquino, prescindiendo de un hilo narrativo en favor de una sucesión de sketches y flashbacks, reflexiona sobre la posibilidad de encontrar la felicidad sin renunciar a la individualidad a partir de un retrato coral integrado por diversas parejas.

Company, por primera vez representada en español gracias al empeño de Antonio Banderas, permanecerá en cartel hasta marzo del próximo 2022.