El Centre Pompidou Málaga acoge desde esta tarde las obras de la artista francesa Sophie Calle, nacida en París el 9 de octubre de 1953, un recorrido por la vida y principales obras de la artista. El arte es una vía para tomar distancia y no sufrir el dolor por la ruptura de la pareja o la pérdida de seres queridos para Calle. La propia Sophie Calle admite que estas obras le permiten "tomar distancia con sentimientos o situaciones difíciles", porque su perspectiva cambia al tomar una cámara y reflejar su propia vida. "Me sorprende muchas veces cuando la gente va a ver un espectáculo y lo mira a través de una cámara, porque ya no están mirando el espectáculo, se han puesto de lado", ha explicado Calle en la presentación de la muestra, que se nutre de la colección del Centro Pompidou de París.

A la presentación de la exposición, que podrá visitarse hasta el 17 de abril, ha acudido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha comentado que la exhibición demuestra el "interés mutuo" entre los centros culturales Pompidou de París y Málaga. También ha destacado de la parisina que "es capaz de construir un discurso y una reflexión interesante e imaginativa" y la ha calificado como "una de las grandes artistas contemporáneas de la fotografía".

El embajador de Francia en España, Jean-Michel Casa, ha agradecido al Ayuntamiento de Málaga y al alcalde su compromiso y ha asegurado que está "encantado" de la prórroga del acuerdo hispanofrancés con el consistorio hasta 2025. La concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ha considerado como "espectacular" la exposición y que tiene una "retrospectiva realmente magnífica sobre sus cuatro décadas de carrera, la intimidad lo impregna todo sobre sus obras pero no falta el enfoque sobre la muerte, la ausencia o las relaciones de pareja". "Es una referencia en el mundo del arte del siglo XX" ha comentado José María Luna, responsable de la gestión del Centre Pompidou.

Casi cuarenta años de creaciones

Sophie Calle empezó con sus primeros trabajos en 1978, y a partir de ahí inició una carrera de casi cuatro décadas llenas de creaciones. Se le considera una "creadora multidisciplinar, conceptual, fotógrafa y videoartista". En sus obras fusiona la fotografía y el texto, de hecho en las paredes del museo se podrán leer historias y contemplar las fotografías que van con ellas. Precisamente ha declarado "siempre escribo para la pared, no para la página" e invita al visitante a "leer de pie a medida que avanza". Reconoce que lo que relata es real porque pasó, pero que a la vez es ficción porque "si quieres escribir un texto ya no estás con una realidad, estás escribiendo, pero no invento nada".

En la exhibición están presentes 'L' Hotel', en la que la artista estaba contratada en un hotel veneciano y detalla vidas ajenas; en 'Les Autobiographies' y 'Le Mari', 'Las Autobiografías' y 'El Marido' en español, expone las fotografías colocadas en el suelo, de modo azaroso; en 'Douleur exquisite', 'Dolor exquisito' en español, narra la ruptura con su amante durante un viaje a Tokio; en 'Rachel Monique' expresa el tema de la preocupación; y 'No Sex Last Night', en español 'Sin Sexo Anoche', es una película de 1992 con la participación de Greg Shephard, con quien tenía una relación amorosa que estaba acabando. No hay diálogos, y no presenta grandes técnicas de imagen, solo lo básico.

"Han cambiado los tiempos, y yo he cambiado también, yo no creo que lo haga más porque no se pueda hacer, sino porque es mi evolución", expresa Sophie Calle cuando compara lo que hacía en los años ochenta y en la actualidad.

El duelo, recurrente en sus últimos años

La temática recurrente en sus últimos trabajos es el duelo por la sucesión de pérdidas de seres queridos, así como la ausencia, la pérdida, la desaparición y el dolor. Sus experiencias personales las ha plasmado en sus obras 'Aujourd'hui ma mère est mort', en español 'Hoy mi madre ha muerto', de 2006; 'Pas pu saisir la mort', en español 'No he podido captar la muerte', de 2007; 'Matin', en español 'Mañana', en 2016; y 'Souris Calle', de 2018. En todas ellas aborda los fallecimientos de su madre, su padre y su gato Souris, y tienen en común que son obras audiovisuales.

Concretamente, sobre el vídeo de la muerte de su madre, declara que "era muy extraño porque las imágenes eran como 100 horas, y tuve que mirar estas horas, ver y ver imágenes e imágenes de mi madre muriéndose sin parar, pero el hecho de hacer una película de homenaje a ella te hace tomar distancia también, no es mi madre la que está muriéndose, era una película que yo hacía, y después cuando se terminó yo no podía ni entrar en la sala porque ya no estaba activa en acción, yo iba como espectadora, pero no quería verla". Hay que explicar que la filmación duró en realidad una hora porque se resumió el contenido total.

En cuanto al homenaje de su gato Souris, las imágenes las filmó mucho antes de que este falleciera y cuando parecía lejana su muerte. Constituyó un archivo con sus vídeos y escribió un texto que lee mientras se suceden las piezas. Entre las grabaciones se puede ver a Souris masticando un gato de peluche, unos de los animales muertos con los que convive la artista en su casa, en la que Sophie Calle es clara "a partir de ahora no hay nada vivo en mi casa, ahora vivo en un cementerio". La francesa tiene alrededor de 100 animales disecados en su vivienda, entre los que se encuentran tigres o jirafas, y aclara que tomó la decisión de dejarlos así porque no puede tenerlos vivos, y que además les da el nombre de sus amigos, "es como tener una familia grande, me gusta" explica.

Aunque en este caso la película también acabó siendo una canción, 'Souris Calle', del mismo nombre de la película, que puede encontrarse en Spotify. "Compuse una canción cuando se estaba muriendo con la idea de hacerle un homenaje, así que a todos los cantantes que conocía un poco y después a otros que no conocía pero que encontré por casualidad, les mandé una foto de mi gato y un texto sobre su carácter y la película que está aquí, y les pedí que escribieran una canción original aunque pensaba que no no iba a funcionar, pero todos al final dijeron que sí", relata la artista, y asegura que recibió canciones de Bono o Raphael. A pesar de gustarle disecar animales, no pudo hacerlo con su gato, "mi madre y mi padre tampoco" ríe la parisina. Tanto la canción como la película se encuentran en la exposición temporal.