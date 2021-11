Ya lo avisamos hace unos días. La música se ha convertido en un reclamo turístico que añadir al sol y playa. La fidelidad del turista de festivales es incuestionable. Lo atestiguan hasta recientes estudios de la Universidad de Málaga. Pero no menos importante es para los grandes municipios de la Costa del Sol el retorno que representa en términos publicitarios la posibilidad de acoger a las principales figuras internacionales dentro de la música. Así no es de extrañar que los propios hoteleros y empresarios de las localidades sean los primeros en exigir un macroevento allí donde todavía no hay ninguno. Después de citas ya consolidadas como el Starlite de Marbella, el Marenostrum fuengiroleño o el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, Mijas busca hacerse un hueco con Cala Mijas Fest. Y el cartel con el que presentan sus credenciales es imponente: Arctic Monkeys, Kraftwerk, Nathy Peluso, Love of Lesbian y Blossoms comparecerán los días 1, 2 y 3 de septiembre del próximo 2022. Como dicen desde la organización, éste será "el cierre perfecto para tus vacaciones".

Relacionadas Oleada de festivales como motor turístico

Como pueden comprobar, los programadores han optado por diseñar un festival para todo tipo de públicos, desde los ávidos consumidores de pop británico de tendencias, pasando por los veteranos del techno (cuando se escribía con h) y los seguidores del indie de masas. Y, claro, contando con las playas y el encanto de uno de los pueblos más hermosos y singulares de la Costa del Sol. En este sentido, Cala Mijas nacerá con un propósito más allá de lo estrictamente musical: el compromiso del evento con la Agenda 2030 y con el entorno del municipio será uno de sus ejes. "Por ello, basará sus ideales, estrategias y acciones en un modelo transversal con medidas que varían desde asegurar la inclusión social y la completa transparencia en todos sus procesos, el fomento del comercio local, o un flujo de trabajo diseñado para optimizar y reutilizar todos los recursos disponibles", aseguran sus responsables.

Los abonos estarán a la venta el próximo miércoles 1 de diciembre a las 9.00 horas, con opción de adquirir el bono con camping incluido. Se abrirá una lista de espera en calamijas.com (la web oficial de la cita, aún no disponible) para acceder a la preventa de las entradas y los primeros 5.000 bonos se podrán adquirir a 80 euros el 29 de noviembre.