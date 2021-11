«¡Ojo! ¡Aquí hay talento fresco!», escribió Antonio Banderas hace unos meses al postear una foto de él junto a una adolescente durante unas de las pausas del rodaje en Grecia de The Enforcer. ¿Quién era esa chica? No sólo la pasión por actuar la une con el actor, director y empresario, porque la adolescente, Vivian Milkova, es boquerona como él. Búlgara de nacimiento y marbellí de adopción, sólo tiene 13 años pero un horizonte amplio y prometedor: comparte cartel con Banderas y acaba de estrenar un crédito en la Internet Movie Database, The Nanny’s Night, una comedia de humor negro 'made in Spain'.

Sus padres son deportistas profesionales (él, Valentin, nadador; ella, Vili, tenista de mesa) y han procurado para Vivian una vida, dice ella, «llena de experiencias extraordinarias» (la familia ha vivido en Arabia Saudí). La joven actriz compagina sus estudios de Interpretación en la Marbella Film School (bajo la tutela de la profesora Nicole Moerland) con la natación competitiva (de tal palo, tal astilla) y, claro, los estudios en el Colegio San José (en los que, parece, no le va nada mal). La ya actriz por derecho asegura en su propia página web (www.vivianmilkova.com) que la Costa del Sol «es un lugar hermoso y mágico», perfecto para «una chica activa y llena de vida» como ella. Y más que inteligente: aprendió el español desde cero en apenas dos meses.

Los responsables de The Enforcer buscaban en Grecia a una actriz de su edad con un nivel perfecto de inglés. No la encontraron, pero cayó en sus manos una presentación en vídeo de Vivian y la llamaron directamente, sin cástings. De ahí, a rodar con Antonio Banderas, el rapero 2 Chainz y Kate Bosworth a las órdenes del australiano Richard Hughes (ahora estará preparando su nuevo filme, Punk, con Cara Delevingne y Machine Gun Kelly) en Tesalónica. Por cierto, que cuenta la joven afincada en Marbella que Banderas le dijo al terminar su sesión: «Te aguarda un gran futuro, ¡créeme!». Ella, claro, encantada: «Más allá del honor y la gratitud de actuar junto al legendario Antonio Banderas. Increíble carisma y un verdadero caballero, con el que no podría soñar con un mejor compañero en esta increíble experiencia».

Las cualidades de Vivian Milkova ya se pueden ver en The Nanny’s Night, una comedia sangrienta y repleta de giros que, dicen quienes la han visto, muestra a una futura estrella. El filme de Igna L. Vacas enfrenta con otra promesa, Ana Garberí, rostro que hemos visto en series como La que se avecina, El Cid, Élite o By Ana Milán. Un producto de bajo presupuesto y muy singular en su aproximación al terror que pronto, seguro, se beneficiará del honor de ser la primera piedra en la carrera de una estrella.