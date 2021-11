Tras 12 años de silencio discográfico, Nuria Fergó vuelve por todo lo alto para presentar el trabajo más personal y especial de su carrera, un disco en el que, cuentan los que lo han oído, se aleja del sonido al que nos tiene acostumbrados para aventurarse a versionar canciones emblemáticas de nuestra historia para darles una nueva vida. ¿Un ejemplo? El single de adelanto, 'Hijo de la luna', una versión del clásico de Mecano a ritmo de ranchera.

"La música de Mecano me ha acompañado a lo largo de mi vida, y ésta es una de mis canciones favoritas, una de esas que no te cansas de escuchar pasen los años que pasen; por eso he querido que forme parte de mi proyecto más especial", confiesa la Fergó.

Artista polifacética, la cantante, actriz y presentadora Nuria Fergó saltó a la fama en el año 2001 al participar en la emblemática primera edición del concurso 'Operación Triunfo'. Tan solo un año después debutaba en el mercado discográfico con su primer álbum, 'Brisa de esperanza' y desde entonces la malagueña ha logrado tres discos de platino y un disco de oro como solista.

Como a tantos compañeros, la grave crisis sanitaria que paralizó todo y a todos en 2020 la obligó a detener la grabación de tan esperado su nuevo disco. Pero ahora por fin nos llega el primer avance de este álbum, del que, anuncia, "contará con algunas colaboraciones sorpresa".