El colectivo Space Hammu cierra un año espectacular, marcado por la expansión comercial de su gran punta de lanza, Delaossa, y el lanzamiento del primer álbum conjunto de la crew malagueña, Hammu Nation, con otro paso adelante. Easy-S, otro de los miembros del colectivo y que debutó a lo grande el año pasado con 'Countach 93', acaba de lanzar una mixtape ambiciosa y personalísima, al lado del productor JMoods, 'Paris Tapes'.

"Nos ha quedado un disco dispar, emocional, rabioso y contradictorio", escribe Easy-S en sus redes sociales, quien además asegura que este proyecto no entiende de leyes ni normas, sino que es más una expresión artística al completo fuera de los cánones del rap convencional. Y es que el epé, de siete temas y grabado durante una breve estancia en la capital francesa, cuenta con un apéndice audiovisual: un documental sobre su génesis y las vivencias personales y profesionales de sus responsables en la ciudad de la luz.

"Irnos a París era sólo una excusa para encerranos en un sitio distinto que nos inspirara. Hubiera funcionado en una casa rural seguro, pero somos unos vanidosos", comenta el rapero malagueño, también diseñador y tatuador, a 'Playz', manifestando el orgullo absoluto por lo conseguido: "De corazón digo que me da igual que este proyecto lo pete o no, el único premio que me vale es mirarlo dentro de 10 años y pensar: hicimos una mierda preciosa en 2021". Ah, por cierto, la hicieron junto a Delaossa y Cruz Cafuné, entre otros feats.

Easy-S y JMoods tuvieron claro desde el principio que las reglas del juego eran simples: expresión personal pura y dura. "Nada está correcto ni obedece a ninguna ley que no fueran nuestras ideas, y éstas cambiaban según el día", apuntan. Ah, y, claro, un disco de rap, rap: "La primera línea que trazamos fue muy clara: no queríamos sonar igual que hasta ahora. Una vez dejamos esto claro empezamos a diseccionar la música que más escuchamos a día de hoy y nos dimos cuenta que por más que se creasen nuevos géneros como el trap o el drill, el 80% de lo que escuchamos es rap".