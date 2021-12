La décimo quinta edición del Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga continúa su programa de conciertos en el Auditorio del Museo Picasso, el próximo martes 7 de diciembre, en su último concierto del año, que estará protagonizado por el Cuarteto Ulisses.

Esta formación musical está compuesta por Christina Bouey y Rhiannon Banerdt (violines), Colin Brookes (viola) y Grace Ho (chelo), que abrirán el concierto con el Cuarteto nº 10 en mi bemol mayor, op. 74 'De las arpas' de Ludwig van Beethoven (1770 - 1827), publicado en 1809.

Desde el MPM han explicado en un comunicado que la denominación "de las arpas" se refiere a las secciones en pizzicato, características del Allegro del primer movimiento, en el cual dos miembros del cuarteto alternan notas en arpeggio, evocando los despuntes de un arpa. Beethoven dedicó este cuarteto al príncipe Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz, que era uno de sus primeros y principales mecenas.

A continuación sonará el Cuarteto nº 1 'Sonata a Kreutzer del checo Leo' Janácek (1854 - 1928), que se inspiró en la música tradicional de Moravia y de otras culturas eslavas para crear un estilo musical original y moderno. Esta pieza se inspira en la novela de León Tolstoi que lleva ese nombre, que a su vez debe su título a la sonata homónima para violín y piano de Ludwig van Beethoven. Resume la triste experiencia de una chica que, tras casarse por obligación con una persona a la que no amaba, buscó refugio en los brazos de un amante inescrupuloso, lo que la conducirá a la muerte.

La segunda parte del concierto comenzará con 'On the Nature of Daylight de The Blue Notebooks', del compositor, productor y pianista alemán Max Richter (1966). Su música, contemporánea y minimalista, se escucha en teatro, ópera, ballet y cine, como es el caso de esta pista, que forma parte de la Banda Sonora Original de varias películas. Richter la compuso en el período previo a la invasión de Irak de 2003 como "un álbum protesta".

La velada musical finalizará con el Cuarteto en mi bemol mayor, op. 44 nº 3 del alemán Felix Mendelssohn (1809 - 1847), que intentó con tesón y constancia desde la adolescencia hasta el final de su vida llegar a dominar el arte del cuarteto de cuerda, uno de los mayores retos para los músicos de cualquier época. En esta obra, compuesta entre 1837 y 1838, volvió la mirada a los orígenes, dejando una de las series fundamentales del primer Romanticismo.