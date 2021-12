¿Cuál es el secreto para mantener esa energía y ganas de seguir viajando y trabajando después de toda una vida?

Soy un afortunado. Ahora ya pongo mis condiciones, tengo la suerte de elegir, y cuando tengo entre las manos un gran trabajo como Señora de rojo sobre fondo gris, con un material dramático de gran calidad, no faltan las ganas.

¿Piensa en algún momento en descansar y quedar en el sofá?

Tengo muy claro que no. Sí me veo quedando un poco más de tiempo en casa, pero nunca tirado en el sofá. Eso no es para mí. Soy consciente de que tendré que dedicarme un poco más a mí y menos a los personajes. Pero eso es sentido común. Tengo claro que no voy a abandonar.