Julio Benavente ha sido el único el único malagueño que ha logrado llegar a la final de ‘La Voz’. Empezó estudiando Filología Hispánica, hasta que se dio cuenta que no era lo suyo y que lo que verdaderamente quería era dedicarse a la música. Ahora, está estudiando Marketing para tener un plan B, pues es consciente que vivir de la música es complicado, aunque eso en ningún momento le desviará de su principal objetivo.

Su pasión por la música despertó de pequeño al ver en el cine con su abuela ‘Los chicos del coro’ y, desde entonces, no ha hecho más que crecer hasta convertirse en su aliada inseparable. «Mi sueño es llenar un estadio y escuchar a la gente cantar mis temas. Pero soy muy consciente de que es muy difícil y hay que ir paso a paso», confiesa el cantante malagueño, que asegura que pase lo que pase el sábado en la final piensa seguir adelante, «si no es con apoyo, buscándome mis medios como he hecho siempre».

A pesar de su temprana edad, tiene las ideas muy claras y, sobre todo, ‘los pies en el suelo’. «Desde pequeño mi padre me ha enseñado que tengo que ser humilde y saber lo que cuesta conseguir las cosas en la vida», cuenta el artista, que sabe muy bien que para poder dedicarse a esto debe dedicarle mucho, tiempo y esfuerzo, razón por la cual antes de entrar el concurso ya se dedicaba a ella como si fuese un trabajo. Fue en cuarentena cuando empezó a componer en serio como una vía para desahogarse, pues descubrió que escribir sus propias letras era una manera de poder expresarse a través de su música, hasta el punto que componer se ha convertido hoy en una rutina de su día a día.

Al rememorar la ovación con la que le recibió el público y cómo vitoreaban su nombre emocionados tras escucharle cantar ‘A puro dolor’, el tema que le llevó directamente a la final, el joven malagueño reconoce que aún le cuesta creerse a veces la experiencia que está viviendo. «Hace ya casi un año que comenzó todo, pero para mí ha sido como cerrar los ojos un momento, y al abrirlos estaba en la final», recuerda. «Después de escucharle en tantos conciertos como público, verle ahora cantando a tu lado y, encima, dándote consejos, es algo que te cuesta asimilar y una verdadera locura», confiesa Julio refiriéndose a Pablo Alborán y Alejandro Sanz, a quienes define como sus referentes y leyendas de la música. «A Pablo le admiro mucho y es un gran artista, pocos hay como él, pero su persona lo hace aún más grande», añade.

La final

Respecto a la final de La Voz, insiste que no piensa solo en ganarla, sino que, sobre todo, se está mentalizando en disfrutarla, especialmente con los pocos compañeros que quedan, pues sabe que es un momento que no va a olvidar nunca. «En este punto creo que ya somos todos ganadores, y haber podido vivir todo el proceso del programa desde el principio es un privilegio», añade. Sin embargo, reconoce que visualizarse como ganador es inevitable, y que si no lo hiciera no estaría hoy aquí.

Aún así reconoce estar agobiado por la gran final, pues en tan solo una semana son muchos los aspectos que hay que preparar. «Estos días estoy encerrado 12 horas escuchando en bucle el tema y cantando lo necesario para no dañarme la voz», cuenta. Pese a ello asegura que el concurso le ha permitido aprender a gestionar mejor sus nervios, así como a confiar más en sí mismo. «Ver a la gente disfrutar de tu música y ser seleccionado entre más de 10 mil aspirantes me ha ayudado a darme cuenta que tengo talento o que al menos valgo para esto», cuenta Julio.

«Cuando canto es como si me trasladase a otro mundo», el cantante comparte que disfruta y siente especialmente los temas que él mismo ha compuesto, ya que al final son como su idioma, su manera de desahogarse y expresarse. Describe la música como una vía de escape y de evadirse, a la que se aferró especialmente durante la pandemia cuando le diagnosticaron esclerosis múltiple.

Superación

Sin embargo, lo que para muchos podría haber sido el peor obstáculo, para el joven malagueño fue una oportunidad para abrir los ojos y darse cuenta de lo que quería realmente en la vida y centrarse aún más en la música, por lo que garantiza que no cambiaría nada de su vida, ni siquiera eso. «Aunque sorprenda es algo que me ha ayudado a madurar, a ser más responsable y a querer superarme», afirma el joven cantante con un tono firme y seguro, insistiendo también en la importancia de llevarlo de manera positiva y, sobre todo, con normalidad.

«Mucha gente que también padece la enfermedad me ha hablado por las redes para agradecerme el que lo haya llevado con normalidad, pero es que es como realmente considero que hay que vivirlo porque ¿de qué sirve venirte abajo?», se pregunta el artista, que reconoce que no le gusta hablar mucho del tema porque no cree que le tengan que valorar por ello.

Justamente el día 18 de diciembre, no es solo la final de ‘La Voz’, sino que también es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y el artista aprovecha para recordar la importancia de buscar un objetivo en la vida que te ayude a enfocarte en algo y seguir adelante. «Yo por ejemplo tengo la música y aunque me pase algo malo sé que la tengo», comparte.

En tan solo dos años su vida ha dado un giro de 180º, y ahora, en cuanto acabe esta experiencia, solo piensa en centrarse en su música, probar con nuevos estilos, grabar sus temas y crear un proyecto que pueda ofrecérselo a la gente, especialmente a los de su tierra malagueña, a la que se siente afortunado de pertenecer.