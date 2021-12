¿Cómo situaría a El hombre almohada en el contexto de las nuevas obras escritas en los últimos veinte años?

Como el de uno de los mejores textos que se han creado del teatro contemporáneo. El autor, Martin McDonagh, también es guionista de cine y ha hecho películas como Tres anuncios en las afueras o Los siete psicópatas. Concretamente, en el caso de El hombre almohada, se trata de un texto muy oscuro, pero brillante, cargado de muchísimas cosas, dramático a ratos, pero con un humor negro fascinante también. Es un texto muy crítico. Es un texto muy complejo en el que la gente va a ver lo que a priori va a ser como un thriller, pero que se va transformando en algo muy entretenido. Pero que al final invita a muchísimas reflexiones y que el espectador va a salir pensando muchas cosas. Como espectadora para mí sería un texto que me gustaría mucho ver.

En algunas críticas se señala que el argumento carga las tintas sobre el maltrato infantil y en otras que más bien reflexiona sobre el sentido final que tiene la escritura literaria.

La obra se viste un poco de eso, de hablar del maltrato infantil, pero no creo que hable solo de eso. Creo que, en algún punto realmente habla de los traumas de nuestro pasado y cómo afecta a quiénes somos, pero uno de los grandes temas del texto, sin duda, es el de la literalidad con la que se asume una obra de arte, o con la que se interpreta una obra artística, que es algo que pasa hoy en día, y hasta qué punto, efectivamente, el autor es responsable del uso que se haga de su obra artística. Pero también habla de la perpetuidad, de la justicia, del ajusticiamiento, de la justificación del crimen o no. Creo que es un texto muy completo.

Y llegamos a una de las funciones principales de la obra dramática, que se dice que es conseguir remover las conciencias de los espectadores.

Yo creo que este texto lo logra con nota además. Lo empezamos este año en el Teatro El Canal y ahora estamos con la gira. A mí me encanta volver al teatro siempre porque empecé ahí y porque creo que, además, el aprendizaje que le da a un actor el teatro no se lo da ningún otro medio porque ahí tiene la repetición, el poder hacer el mismo papel continuamente. Y luego que te toque textos así, con esta calidad, pues no pasa mucho tampoco. Este texto estaba destinado para cuatro personas en masculino. Pero el director David Serrano quiso tanto mi personaje como otro de los policías fueran mujeres. Y creo que, si el texto, ya de por sí es bueno, y funciona de por sí mismo, ese punto que le ha dado David dota todavía de, según qué otras atmósferas, a toda la obra y creo que la hace en definitiva mucho más interesante.

Usted logró el reconocimiento de su carrera con el Goya con La trinchera infinita. Pero ¿cuáles son los papeles con los que más satisfecha se ha sentido?

Tengo varios. La verdad es que a La trinchera le tengo muchísimo cariño y ha sido un trabajo que pudimos hacer detenidamente, investigar, y a nivel de profundizar, que es la parte de mi trabajo que más me gusta, y por todo eso es uno de los personajes más cariño le tengo. Pero le tengo muchísimo cariño también a Milagros por La llamada, por lo que supuso en mi carrera como un antes y un después. O cuando interpreté a Paquita ya que allí éramos un grupo de amigos y hay algo satisfactorio de estar trabajando como en familia y encontrar algo especial ahí. No sé, al final cuando uno hace teatro, yo creo que también le coge mucho cariño a los personajes que interpretas en el escenario porque los vas haciendo durante mucho tiempo y vas descubriendo cosas nuevas continuamente. Y entonces creo que al final ves que esos papeles te han acompañado durante tantos meses y yo creo que hay algo hermoso en eso.

Y en el teatro, ¿cuáles han sido sus papeles más destacados?

Todo lo que he hecho en teatro últimamente ha sido con David Serrano. Ya que con él hice Los universos paralelos que era un texto durísimo también y desgarrador. Pero luego estuvimos en Mérida haciendo La metamorfosis, que dentro de todo lo que supone de actualidad también era una obra muy divertida, como muy gustosa de hacer. Pero quizás la más original fue La llamada, que era un disparate. Pero me gusta hacer un poco de todo la verdad.

¿Cree que vivir de la profesión de actor sigue siendo una hazaña aún hoy en España?

Sí, y aunque creo que sucede en muchos países, pero sobre todo creo que ocurre aquí. Creo que es una profesión muy difícil como todas las profesiones artísticas y como todas las artes en general. Tengo amigos músicos también con muchísimo talento, que les resulta muy difícil sobrevivir de esto porque es muy complicado. Sobrevivimos, pero también es muy duro porque en las profesiones artísticas uno tiene el deseo y la necesidad casi vital de hacerlas y no poder es algo muy frustrante.

Pero usted no se encuentra en ese caso desde el éxito que ha tenido en La casa de papel.

No. Yo ahora me siento muy afortunada, la verdad. Pero es una profesión muy inestable, en la que nunca se sabe si va a pasar ese vértigo de no trabajar.

Pero imagino que eso mismo le pasa a todos los actores en este país menos a Javier Bardem y a Penélope Cruz.

No, yo he escuchado a Penélope Cruz también decir en una entrevista que ella temía, cada vez que empezaba un proyecto, que la fueran a despedir en cualquier momento. Porque eso es algo que nos pasa a todos, seas más o menos famoso.