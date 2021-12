Dos de los nombres más importantes del panorama musical actual en sus respectivos géneros, Jason Derulo y Leiva, volverán al Starlite Festival en la edición de 2022 y lo harán los miércoles 22 de junio y 17 de agosto, respectivamente.

Jason Derulo es una de las mejores voces de la última década y artista referente del pop y género urbano del mundo entero. El estadounidense, que ha alcanzado once singles de Platino, volverá al escenario del festival después de sus inolvidables actuaciones de 2017 y 2019. En 2022, el cantante, bailarín y compositor vuelve con el firme propósito de ofrecer de nuevo un impecable espectáculo.

Por su parte, Leiva se ha consolidado como un autor indispensable en el panorama del rock en español desde que comenzó su carrera en solitario en 2012, tras su paso por la conocida banda Pereza. Con un estilo personal y fiel a sí mismo, ha hecho de su música un género referencial. Tras este reconocimiento público y profesional, que se ha ganado paso a paso, se esconden tenaces años de fe ciega y trabajo constante, atinada chispa compositiva, pasión por la música y magia.

En el caso de Jason Derulo, las marcas que le avalan son más de 130 millones de singles vendidos en todo el mundo, más de cinco billones de visitas en YouTube y más de cuatro billones de reproducciones en Spotify; cifras que corroboran que es "uno de los iconos internacionales más potentes del panorama actual en su género".

El artista combina voz y coreografía, traerá el 22 de junio al Auditorio Starlite Catalana Occidente sus mayores éxitos musicales para compartirlos con sus fieles seguidores. Hits como 'Want To Want Me', 'Whatcha Say', 'In My Head', 'Ridin' Solo' o 'Don't Wanna Go Home' hacen del cantante una de las mejores estrellas de los géneros pop y urbano del momento.

En el caso del compositor, músico y cantante madrileño, Leiva, su talento queda patente tanto en los numerosos galardones y premios que recibe, como en los temas que compone para importantes artistas hispanoamericanos por los que es requerido, tales como Bunbury, Joaquín Sabina, Ximena Sariñana, Gaby Moreno, Kany García, Rosario Flores, Iván Ferreiro, Loquillo o Quique González, entre otros.

Las canciones más novedosas de su repertorio se entrelazarán con aquellas que ya son un hito en la carrera de Leiva y de carácter obligado para sus seguidores como 'Lady Madrid', 'La llamada', 'No te preocupes por mi' o 'Lo niego todo', cantado a dúo con Joaquín Sabina.

Su espectáculo, de una elegancia poética digna de mención y reconocimiento, tendrá lugar el miércoles 17 de agosto en el Auditorio Starlite Catalana Occidente y será la primera vez que el artista actúe en solitario en el festival boutique más importante de Europa.

Los conciertos de Jason Derulo y Leiva viene a sumarse al cartel de estrellas de Starlite Catalana Occidente 2022, integrado hasta la fecha por C. Tangana, Il Divo, Raphael, Sergio Dalma, Alan Parsons Live Project, Nile Rodgers & Chic, Maluma, Lionel Richie, Simple Minds, Passenger, Andrea Bocelli, Estrella Morente & Israel Fernández & Kiki Morente, Hombres G, Malú, Jessie J, Estopa, Dani Martín y Ana Torroja, entre otros.

Las entradas para los dos conciertos estarán a la venta desde este martes 21 de diciembre en www.starlitecatalanaoccidente.com, han informado desde Starlite.