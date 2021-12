El sonido de Gospel It y la voz de La Pili se unen en un espectáculo musical al aire libre y gratuito que ofrece el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, 'Navidad con alma', el domingo 26 y el lunes 26 de diciembre.

El primero de los conciertos será en la plaza de Tabacalera y el segundo en el auditorio Parque Héroes del Combate de Teatinos. Los conciertos comenzarán a las 18.30 horas hasta completar el aforo normativo. Personal de la productora y del Área de Cultura velarán para que se guarden las distancias de seguridad y el uso de mascarilla.

'Navidad con alma' es un espectáculo diseñado por Nadir Audiovisuales y dirigido por Luis Algoró bajo la dirección artística de Pilar Esteban y Rafael Estepa, que aúna dos grupos musicales Gospel It y La Pili, acompañados al piano por Ana Paz.

Canciones como 'Hallelujah', 'Brillará', 'Hoy vengo a entregar mi corazón' y otras más navideñas completan un repertorio de aproximadamente una hora de espectáculo, han informado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, Gospel It junto a La Pili interpretarán: 'Nana Para un Rey', 'La Peregrinación', 'Yo Vengo a ofrecer', 'Me quedo contigo', 'Brillará', 'Hallelujah' y 'Oh Blanca Navidad'. Gospel It cantará 'Oh Happy Day', 'Oh Holy Night, Music' 'Brought Me Out', 'All Want 4 Xmast', 'It's Me-Let It Shine' y 'I Believe I Can Fly'.

Desde su nacimiento, en mayo de 2016, el camino de Gospel It ha sido una vertiginosa aventura que les ha permitido participar y colaborar en experiencias de primer nivel. Conformado por 20 voces provenientes de los géneros más variados, está liderado por Rafael Estepa, experto en técnica vocal, y han conseguido obtener un sonido potente, especial y único.

En cuanto a La Pili, estudia desde muy temprana edad en el Conservatorio de Música de Marbella, su ciudad natal. Se licencia en la ESAD de Málaga y ha participado en varias obras y musicales. Es una artista inquieta y exigente y es ya imprescindible en el panorama cultural de la ciudad.