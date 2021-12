El Departamento de Educación y Actividades Públicas del CAC Málaga continúa con la programación de la actividad on line #mondaymood permitiendo adentrarse en las exposiciones temporales del museo los lunes que el centro esté cerrado al público.

El objetivo de está actividad se centra en combatir la apatía de la vuelta a la rutina de los lunes, donde se podrá disfrutar en mayor profundidad de las obras más destacadas que componen las exposiciones temporales.

En esta ocasión, según han avanzado desde el museo en un comunicado, durante el mes de enero se contará con Patricio Cabrera y Dieter De Greef a través de los directos que se llevarán a cabo en la plataforma de la red social Instagram a las 12.00 horas.

La actividad dará comienzo el próximo lunes 10 de enero con la obra 'Flor blanca. Alcea Syriaca' (2020) de Patricio Cabrera continuando con 'He said what!?' (2020) de Dieter De Greef el 24 de enero. Por último, 'El ruido del mar' (2021) de Patricio Cabrera será la obra que protagonice el encuentro del 31 de enero.

Durante el directo en la plataforma de Instagram, los usuarios podrán interactuar con los mediadores del museo y formular preguntas sobre cuestiones relacionadas con las obras de arte que se expliquen durante la emisión de la actividad.

Desde el museo han recordado que, una vez finalizado el directo, este vídeo quedará guardado en el apartado IGTV de la plataforma para que aquellas personas que no hayan podido participar en el horario de emisión, sigan teniendo su píldora de cultura cada lunes en el horario que más le convenga.