Oh, See! Málaga ha anunciado a los djs que completarán la tercera edición del festival; un total de diez artistas nacionales, entre los que se encuentra la polémica youtuber Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada.

Junto a ella, Carlangas Dj set, Meneo Dj set, Ochoymedio Djs, Rocío Sáiz Dj set, We are not djs, Don Gonzalo Dj, Eddie Malo, Fiebre Djs y Xtrtnt Djs se embarcan en el esperado Oh, See! Club, un espacio que se estrena esta temporada.

El festival tendrá lugar el 20 y 21 de mayo en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, un espacio que se transformará por tercer año consecutivo en el epicentro de la música en directo durante ese fin de semana en la ciudad de Málaga.

La tercera edición contará además con Lori Meyers, Fangoria, Zahara, Kiko Veneno, Nil Moliner, Carolina Durante, Alizzz, Ginebras, Cupido, Ángel Stanich, Varry Brava, Manel, Nancys Rubias, Amatria, Mujeres y Karavana.