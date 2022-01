Fernando Cayo (Valladolid, 1968), conocido recientemente por su papel en la serie televisiva La casa del papel, todo un fenómeno internacional, atesora una dilatada trayectoria en el teatro. Es uno de los protagonistas del trigésimo noveno Festival de Teatro de Málaga: estrena el 1 de febrero su Antígona

¿Qué es lo que más gusta de actuar en este nuevo escenario postpandemia?

Ver que los espectadores tienen más ganas aún de espectáculos en vivo. Antígona lo inauguramos en el Festival de Mérida, se puede decir que fue el primero tras la pandemia, y la respuesta del público desde el principio ha sido increíble. El público está deseoso de teatro y de reunirse de nuevo en los teatros. Ese entusiasmo se nota mucho.

¿Qué descubrirá el público en la obra Antígona?

Es una función muy peculiar, que tiene entre 20 y 30 figurantes contratados en la plaza a la que vamos. Esto es hace que la une mucho más a cada rincón en el que actuamos. Es un espectáculo insólito, muy especial y emocionante. Es una versión contemporánea muy joven y cañera de Antígona. Es una tragedia a la vez muy divertida. La versión de David Gaitán cuenta con mucha ironía, crítica y sentido del espectáculo. Eso hace que la gente se divierta mucho.

En la función aparecen temas como la autocensura, la libertad de expresión o la polarización del debate público.

Todo parte del enfrentamiento de una ciudadana con el poder, por una cuestión ética que considera fundamental. En Antígona hay un debate político muy violento y agitado, que tiene que ver con la libertad y la zombificación que estamos viendo en muchas culturas, en las que existe tanta información que es como si no hubiese ninguna. Y en especial se habla de la difícil relación de los seres humanos con el poder.

¿Qué tienen los clásicos que sus temas siempre son actuales?

No es que cometamos los mismos errores, es que somos los mismos. Han pasado dos o tres mil años desde que los griegos escribieron sus obras, eso no es tanto. Tendremos que esperar muchos años más para que las cosas sean distintas. Lo que sí creo es que hubo un momento en Grecia en el que una serie de autores, como Sófocles o Eurípides, dieron con algunas claves muy importantes que tienen que ver con el amor, los celos, el poder, la ambición... cosas fundamentales que forman parte de algo intrínsecamente humano.

Ha trabajado en el teatro toda su vida, con prácticamente una obra por año. ¿El teatro sigue muy vivo o cada vez es más difícil mantenerse en su rueda?

El teatro es permanente, siempre lo he hecho. Es una constante mía, mi base y piedra de toque. He trabajado en casi 50 obras. Afortunadamente, según mi experiencia, el teatro lo veo superpotente, y cada vez mucho más. Y con Antígona hemos percibido una respuesta del público joven increíble que hace ser muy optimista con el futuro del teatro. Se trata del encuentro comunitario de un hecho que no solo entretiene, sino que hace reflexionar y emociona.

Representa al personaje Coronel Tamayo en la serie la La casa de papel. ¿Le ha sorprendido el éxito?

Es un producto que ya se ha considerado como uno de los 25 productos que han definido el siglo XXI, y es la serie más vista del mundo y en todas las plataformas. Que sea un producto audiovisual español es un motivo de orgullo. Lo que ha hecho la serie es cambiar el paradigma de la televisión. La marca España está definida ahora por La casa de papel más que por otras cosas, más que por el deporte quizá.