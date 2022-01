Sin lugar a duda, se trata de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de Málaga, el busto de unos de los emperadores más ilustres del imperio romano Antonino Pio, Siglo II d.C, el cual adquirió el sobrenombre “PIO” tras acceder al trono y obligar al senado romano a deificar a su predecesor el emperador Adriano.

Fue hallado en la carretera de Cádiz en 1912 de forma fortuita durante unos trabajos de jardinería en la villa del por aquel entonces alcalde de Málaga, Guillermo Rein. A nivel científico se tiene constancia de la pieza desde 1963, en el VIII Congreso Nacional de Arqueología celebrado entre Sevilla y Málaga.

Formó parte de la familia Bolín hasta 2004, cuando fue robado durante las obras de reforma de la residencia en las que se encontraba, iniciándose una investigación policial sin éxito alguno. Hasta que, en 2010, Michelle Obama se alojó en el hotel Villapadierna y durante una emisión televisiva en dicho hotel, los herederos de la familia Bolín reconocieron al emperador el cual fue devuelto por Ricardo Arranz, dueño del Villapadierna, al constatar la legitimidad de sus dueños a pesar de haber sido adquirido de buena fe.

Nueve años después de reaparecer, Vicente Jiménez Ifergan, adquirió el busto por el mismo precio que ahora lo vende sin beneficio alguno, 80.000 €, para exponerlo en su galería de arte antiguo Ifergan Collection situada en calle Sebastián Souvirón y lo presentó conjuntamente con el alcalde de Málaga a la sociedad malagueña.

“Después de haber sido expuesto en Feriarte, la feria más importante de arte de España y dada la importancia que tiene para el patrimonio Andaluz y a pesar de las cuantiosas ofertas económicas que he recibido, me siento muy satisfecho de que haya sido adquirido por la Junta de Andalucía y destinado, como no podía ser de otra manera, para ser conservado y expuesto en el museo de Málaga; porque no hay mayor satisfacción personal que la satisfacción que uno mismo pueda tener” destaca Jiménez Ifergan.

Además, añadió que “No puedo ocultar mi tristeza, pero al mismo tiempo mi alegría ya que al final decidí guardarlo para mi y disfrutar de su presencia, pero su lugar está en el Museo de Málaga para vosotros, para los malagueños y para mi querida Málaga”.

Esta semana, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, presentó la incorporación del busto a la colección del Museo de Málaga en el palacio de la Aduana.

Ifergan Collection ofrece a la junta de Andalucía su colección de terracotas fenicias de forma totalmente gratuita

“En los últimos años he recibido diversos premios a mi trayectoria empresarial en la ciudad de Málaga, y al igual que el emperador yo tampoco nací en Málaga, pero me considero un malagueño de adopción y por ello, y tras un año de negociaciones y esfuerzo administrativo por parte de la Junta, sigue siendo mi deseo e intención ceder de forma totalmente gratuita al museo de Málaga y por un periodo de 5 a 10 años mi colección de terracotas fenicias única en el mundo, compuesta por 200 extraordinarias figuras de terracotas votivas, es decir, esculturas que representan a hombres, mujeres y niños que en su tiempo fueron personas reales, que existieron, provenientes de los templos de Melkart y Astarté en la antigua ciudad fenicia de Tiro, actual Líbano, entre los siglos VI al IV a.C. y que actualmente se encuentran expuestas en mi galería y que ponen cara a los colonizadores de Málaga”.

“Una colección de esta magnitud y deseada por los mejores museos del mundo, y que igualmente forma parte de la historia de nuestra ciudad es aquí en nuestra querida Málaga donde debería ubicarse”.

