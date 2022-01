Cada año, los Globos de Oro los encargados de arrancar la temporada de premios de cine. Los ganadores de los galardones que concede la Asociación de Prensa Extranjera Hollywood suelen acabar siendo los triunfadores también en los Oscars, es por ello que la gala de entrega de los Globos de Oro siempre despierta mucha expectación y de hecho, a estos premios se les conoce como la antesala de los Premios Oscars.

Este 2022, títulos como ‘El poder del perro’, ‘No mires arriba’ o ‘Succession’ han copado las nominaciones y se presentan como grandes favoritos para convertirse en los grandes triunfadores de la gala de los Globos de Oro, que se celebra la madrugada de este lunes 10 de enero, hora española, en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California).

¿Quiénes serán los ganadores de los Globos de Oro? ¿Quién crees que será elegida la mejor actriz? ¿Qué serie se alzará como la mejor del año? Te contamos donde puedes ver las películas y series nominadas para que puedas elegir a tus propios ganadores de los Globos de Oro 2022.

'Tick, Tick... Boom!' –Netflix

Protagonizada por Andrew Garfield, cuenta la historia de un prometedor compositor teatral a punto de cumplir 30 años que lidia con el amor, la amistad y la presión de crear algo fantástico antes de quedarse sin tiempo.

‘El poder del perro' –Netflix

Con Benedict Cumberbatch a la cabeza esta cinta de la plataforma de streaming se postula como la gran favorita de los Globos de Oro. Dirigida por Jane Campion, este western trata sobre un ranchero autoritario, que emprende una cruel guerra contra la nueva esposa de su hermano y el hijo de esta... hasta que un secreto del pasado sale a la luz.

'Los ojos de Tammy Faye' –WOW

Esta película le ha valido, además, la nominación a mejor actriz de drama a Jessica Chastain. En ella, la protagonista de títulos como ‘Interstellar’, ‘La noche más oscura’ o ‘El caso Sloane’ da vida a la telepredicadora Tammy Faye Bakk.

‘Cruella’ – Disponible en Disney+

La premiada actriz Emma Stone se mete en la piel de la mítica mala del cuento de ‘Los 101 dalmatas’, Cruella de Vil, en un uno remake de la historia.

‘Pose’ – HBO MAX

Una de las series que arrasó el pasado año y que espera, con el permiso de ‘Succession’, a ser la gran triunfadora de la noche. Está ambientada en la década de los 80, y en ella, se explora la yuxtaposición de diversos elementos de la vida y la sociedad en Nueva York: la ball culture, el amanecer de la era Trump y su universo de lujo y la escena social y literaria en el corazón de la ciudad.

‘Succession’ – HBO MAX

Otra de las grandes apuestas de HBO. La serie creada por el nominado al Oscar Jesse Armstrong (In the Loop), y con un piloto escrito por el propio Armstrong y dirigido por el ganador de un Oscar Adam McKay (The Big Short), relata la vida familiar de los propietarios de uno de los mayores conglomerados mediáticos y de entretenimiento del mundo, y los el momento en el que el veterano patriarca decide dar un paso atrás y ceder el control de la compañía de entretenimiento.

‘El juego del calamar’ – Netflix

La serie surcoreana no solo es el éxito de la temporada de Netflix, sino que ha hecho historia. La ficción sobre un macabro juego de supervivencia se ha convertido en el mayor estreno de la plataforma, superando los 110 millones de visualizaciones en menos de un mes.

‘Ted Lasso’ – Apple TV+

La serie de AppleTV sobre el entrenador de un equipo de fútbol dominó los últimos Emmy en las categorías de comedia con cuatro premios: mejor serie de comedia, mejor actor (Jason Sudeikis), mejor actor de reparto (Brett Goldstein) y mejor actriz de reparto (Hannah Waddingham).

‘La asistenta’ – Netflix

Protagonizada por Margaret Qualley, Andie MacDowell y Nick Robinson, la serie cuenta la historia de una joven madre que, tras escapar de una relación de maltrato, encuentra trabajo como asistenta mientras lucha por cuidar de su hija y crear un futuro mejor para las dos.

¿Cómo y cuándo conocer el nombre de los ganadores?

En la madrugada del lunes se anunciarán los ganadores de los Globos de Oro 2022, en una gala que no contará con celebrities, ni público y que tampoco será retransmitida por televisión ni por Internet.

La actual situación de la pandemia de coronavirus, que obliga de nuevo a imponer medidas sanitarias, y la polémica generada en torno a la falta de diversidad y prácticas poco éticas de algunos miembros de la Asociación de Prensa Extranjera deslucirán un año más la gala de entrega de los Globos de Oro, que este año ser realizará como un evento privado.