En cuanto el calendario marca el 1 de enero, la marabunta de Nostradamus de las tendencias saca sus bolas de cristal para adivinar qué se llevará en los próximos meses. Y, aunque tras el covid el futuro parece menos predecible que la misteriosa identidad del tal M. Rajoy, todo apunta a que 2022 viene cargado de alegría, bienestar y amor. Año nuevo, modas nuevas.

Se estilará el color púrpura

Vuelve el color púrpura. Y no, no en forma de remake de la película ochentera de Spielberg. Sino porque es la tonalidad de 2022, la que dicta Pantone, los expertos en sacarte cada año los colores. El nombre oficial es Very Peri, una mezcla entre azules y rojos violáceos que se ha visto en las últimas red carpets: Lady Gaga y Anya Taylor-Joy, entre otras, ya lo han vestido. Según Pantone, es un color «dinámico», «imaginativo» y «alegre». Un conjunto de sentimientos cargados de positividad que reflejan el ánimo que se respira en las calles: ganas de pasar página a la pandemia.

Una sonrisa se llevará la felicidad

Este año, como apunta Pantone, la felicidad estará de moda. Si hasta los últimos trabajos de las divas de lo triste, como Lorde, Lana del Rey o Billie Eilish, son odas a la alegría. Después de los consecutivos encierros, todo va destinado a alejar la tristeza y a atraer la positividad. Por eso, según la revista Vogue, nuestros armarios se rendirán al solar power: ropa veraniega y fresca, y colores mandarina, amarillos, azul cielo y verdes. Y, por supuesto, todo complementado conuna sonrisa. Al final, las tazas de Mr. Wonderful tenían razón.



Vuelve la fantasía medieval

En 2022, los Targaryen volverán a reinar gracias a La casa del dragón, la precuela de Juego de tronos, que contará la historia de los antepasados de Daenerys. También regresa El señor de los anillos, la obra maestra de Tolkien, con una precuela de las trilogías de Peter Jackson. Aunque, esta vez, en la pequeña pantalla. Amazon, la productora, apuesta fuerte: con un presupuesto de casi 750 millones de dólares, será la serie más cara de la historia.

Un 2022 de eurofans

La victoria en 2021 de la banda de rock italiana Måneskin volvió a poner Eurovisión en el mapa. Desde 2012, con Loreen y su temazo Euphoria, un ganador de Eurovisión no cosechaba tantos récords en Europa. Aprovechando este renovado tirón del festival, decenas de países se han puesto las pilas buscando un candidato digno de heredar la llama del éxito. España no se queda atrás, y los días 26, 27 y 29 de enero llegará a TVE el Benidorm Fest, su preselección eurovisiva. Participarán 14 concursantes, entre ellos Rigoberta Bandini, que ha conseguido posicionar su tema Ay Mama en los top 100 nacionales. Huele a nuevo pelotazo eurovisivo, como lo fue en 2018 Lo malo, de Aitana y Ana Guerra.

Cuidarse está de moda

Patry Jordán volverá a petarlo. Y no, no porque haya un nuevo encierro en el horizonte, sino porque la tendencia deportiva de 2022 es el flexercicio, que consiste en poco deporte y de baja intensidad, pero diario. Vamos, que, aunque vayas al gimnasio, seguirás consumiendo diariamente vídeos de YouTube sobre cómo mantener unos glúteos duros o un abdomen plano. Según apunta Trend Hunter, especialistas en cazar modas, el flexercicio ya ha llegado a China, donde algunos McDonald’s están incluyendo zonas con bicicletas de spinning para ir quemando la hamburguesa a medida que la comes. Y, paralelamente al ejercicio físico, el bienestar emocional. En 2021, el debate sobre la salud mental ha estado muy vivo. Mens sana in corpore sano, que dice el tópico latín. En Pinterest, una de las tendencias al alza son las escape rooms emocionales, como, por ejemplo, los cuartos de la rabia, sitios donde apaciguar tu Hulk interior rompiendo cosas.

Los nuevos 90: remakes

Este nuevo año, los nacidos en los 2000 cumplirán 22 añazos. Sí, el tiempo vuela. Como los jóvenes marcan las nuevas modas, ahora se habla de los 2000 y del principio de los 2010 con la nostalgia con la que hasta hace dos días hablábamos de los 80 y los 90. Entrar en TikTok te hará salir corriendo a comprarte una crema antiedad: está lleno de adolescentes hablando de películas de 2012 como si fueran reliquias de arqueología. Hasta los millennials se sentirán más arcaicos que la expresión efectiviwonder.

Otro efecto secundario del paso del tiempo: vuelven todas las series que marcaron la infancia de la Generación Z. Desde UPA Dance hasta Los protegidos, todas tendrán remake en 2022. Aunque, sin duda, el retorno más esperado es Camera Café, que volverá con una película que retomará las vidas de los personajes de Arturo Valls, Joaquín Reyes y Ana Milán, entre muchos otros. ¿Un capuccino para celebrarlo?

Cada día es una fiesta

¿Que adoptas un perro? Fiesta en casa. ¿Que rompes con tu pareja? Fiesta en casa. ¿Que cambias de trabajo? Fiesta en casa. Según Pinterest, después de la pandemia, es otro de los planes al alza: festejos caseros para celebrar cualquier evento de la vida, por muy trivial que sea. Con las discotecas cerradas, parece que vuelve el carpe diem. Porque cualquier excusa es buena para reencontrarte con los tuyos.

La magia invade Marvel

Después de arrasar con Spider- Man: No Way Home, el próximo gran estreno de Marvel será la secuela del debut cinematográfico de Doctor Strange, en mayo. El mago más poderoso del multiverso de Stan Lee compartirá escena con la Bruja Escarlata, una de las favoritas de los fans. Y, previsiblemente, también serán los disfraces estrella del próximo Halloween.

Amor: segundas oportunidades

Como diría Camela, en 2022 «zarpará el amor», aunque sea surfeando la sexta ola. Los cazadores de tendencias auguran que se llevará el explori-dating, es decir, eliminar las fronteras autoimpuestas en el amor. ¿Nunca ligarías con alguien que invierte en criptomonedas? ¿Te dan pereza los crossfiteros? ¿No te gustan los géminis? Pues ahórrate las excusas porque este es el año de darles una segunda oportunidad. Eso sí, hará falta pasaporte covid para traspasar estas fronteras.

Adiós al móvil

Según Trend Hunter, durante la pandemia nos hemos expuesto a la tecnología por encima de nuestras posibilidades. Por eso, está surgiendo un movimiento de personas que, cada vez más hartas de lo digital, reniegan de videollamadas, deliveries, notificaciones constantes y cualquier cosa que apunte a mirar una pantalla. Ahora se buscan cosas reales: respirar naturaleza, ver a tus amigos o salir a hacer ejecicio. Por eso, están al alza todo tipo de agrupaciones, ya sean sociales o deportivas. La clásica, el portal MeetUp, con planes de todo tipo, desde juegos de mesa hasta intercambios de idioma.