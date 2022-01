El sonido de La La Love You transmite optimismo. ¿Es esa su intención a la hora de componer?

No es que sea una intención; creo que surge sin querer por la manera que tenemos de entender la música y el grupo. Nosotros decimos que La La Love You es nuestro juguete. Siempre nos hemos juntado y hecho canciones porque nos divierte, y creo que cuando lo haces con esa actitud, al final se refleja en lo que suena, que es alegre y divertido. Aún cuando nos ponemos más dramáticos, como en El fin del mundo, acabamos metiéndole un algo optimista que no podemos evitar.

Su nombre está tomado de una canción de los Pixies. ¿Cuáles son las principales influencias en su música?

A los Pixies les robamos el nombre de la canción sobre todo porque nos molaba cómo sonaba, aunque en aquella época los escuchábamos bastante. Por cierto, también es una canción de Don McLean, y el la escribió antes... Pero bueno, influencias tenemos muchas, y han ido cambiando con el tiempo. De vez en cuando nos dan venazos y nos obsesionamos con nuevos grupos y estilos, pero al principio del todo siempre quisimos ser los Green Day de Parla. Nos gusta Blink 182 y este tipo de bandas yankis punk-poperas.

El grupo funciona desde hace más de diez años, pero fue hace dos cuando empezasteis a ser muy populares. ¿Qué pasó o qué cambió para saltar a la fama de una manera tan rápida?

Eso me pregunto yo... Tengo colegas de toda la vida que me piden ahora que les firme los discos antiguos, pero hace unos años no me hacían ni caso. Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que las redes sociales y las plataformas de streaming han democratizado las oportunidades en esto de la música. Como banda indie nunca hemos tenido un gran altavoz, pero ahora la gente tiene más facilidad para descubrir cosas nuevas, y si les gusta, comparten. Hemos podido llegar a gente que conecta con nosotros, supongo.

Identificados con ese fin del mundo que parecía acercarse, las historias de Instagram se llenaban de publicaciones con esta banda sonora. ¿A qué atribuyen ustedes esa respuesta?

Nuestra intención nunca fue hablar de un fin del mundo tan chungo, con un virus mortal moviéndose por ahí. Nuestro fin del mundo es mucho más naif y amable. Supongo que la gente prefería agarrarse al nuestro y no pensar demasiado en el otro. Mucha gente con la que nos estamos cruzando en los conciertos nos dicen que la canción les ayudó a hacerlo más llevadero, y eso mola. Han sido momentos difíciles para todo el mundo.

La La Love You fueron elegidos Mejor Artista Español de los Europe Music Awards (EMA) de la cadena MTV. ¿Cómo lo celebraron?

Pues nosotros queríamos vestirnos con pajarita y soltar un discursito, pero como por la pandemia fue una gala online, lo vimos y lo celebramos comiendo pizza en calzoncillos. Aunque igualmente fue brutal. Cada vez que veo el trofeo en mi casa me río incrédulo.

Triunfaron también en Japón. ¿Cómo es actuar allí?

Pues una de las experiencias más locas y más divertidas de nuestra vida. Hicimos una gira entera allí, y ver a los japoneses con camisetas de La La Love You y tarareando nuestros estribillos fue brutal. No sabemos cuándo, pero volveremos.