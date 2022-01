De Huelin a Coachella. El festival más glamuroso del mundo, cita ineludible para vips , celebrities e influencers de todo el mundo, ha fichado a una DJ y productora malagueña afincada en Ibiza desde hace una década: se hace llamar Miane, pero aquí sus amigos y familiares la conocen como Taty Muñoz.

Taty tiene 35 años y hace 10 años dejó su tierra natal y a su familia para mudarse a la isla de las fiestas y la música electrónica para perseguir su sueño de triunfar detras de la mesa de controles. Tras una década de trabajo constante, siempre de forma autodidacta, su sonido ha terminado de explotar durante al pandemia gracias a varias a tracks como 'Who are you?' Ojo, que luminarias como Tiësto, Diplo, Pete Tong o Jax Jones pincharon este pepinazo de tech house marca de casa de la malagueña.

«Mi sonido ha empezado a triunfar cuando he dejado de encasillarme y he empezado a hacer la música que me da la gana. Para mí, producir es un hobby. Soy una obsesa de la música. Igual que otros juegan a la PlayStation, mi afición es hacer música. Llevo muchos años 100% enfocada en hacer realidad mi sueño y he tenido que pagar el precio de dejar a mi familia en Málaga. Aún no me creo del todo que estaré en Coachella», explica la DJ y productora.

Miane ha sido anunciada para actuar en Coachella en formato DJ set los sábados 16 y 23 de abril y comparte cartel con, atención, superestrellas como Billie Eilish, Flume, Stromae o Disclosure; como pueden comprobar, la canela de la modernidad que está en boca de todos.

La de Huelin abandera la nueva escena malagueña de la música electrónica hecha por mujeres, con nombres como los de Cora Deep, entre otros. Para conseguir algo como ser fichada por Coachella Taty Muñoz ha tenido que sortear no pocos obstáculos. Nos lo explicó de una forma bastante explícita en una entrevista hace unos años: «Siendo mujer es superdifícil dedicarte a esto, a pesar de que haya casos históricos como el de Anuschka. Este oficio, como por ejemplo el fútbol, es bastante machista. Siendo mujer hasta ahora lo normal es que te dieran la espalda o intentasen pagarte menos. Ha pasado, pasa y seguirá pasando, por desgracia».

Miane realizará una amplia gira por Estados Unidos y Canadá esta primavera y verano, en festivales como CRSSD (San Diego), Osheaga Fest (Montreal), HARD Summer (Los Ángeles) Shambahala (British Columbia), Elements (Pensilvania) y ARC (Chicago). En España actuará en Holika (La Rioja) y Aquasella (Asturias). ¿Málaga?Ojalá, Taty.