El pintor malagueño José Luis Puche inauguró hace unos días su primera muestra individual en la ciudad australiana de Sídney. La exposición, comisariada por la art manager Kate Smith, reconocida a nivel mundial, incluye 16 obras que, aunque no narran un único tema, son recogidas bajo el título de El legado del agua. Las piezas se exponen en la Olsen Gallery, que las mantendrá hasta el próximo 5 de febrero.

Puche valora que éste es un importante paso en su carrera para afianzar su presencia en el país: «Ahora con esta exposición individual, además en una galería de prestigio como es la Olsen, de las mejores galerías de Australia, supone una oportunidad única». Asimismo, esta muestra en solitario le ofrece gran proyección internacional, pues la prestigiosa galería de Sídney cuenta también con sedes en Nueva York y Los Ángeles.

El trabajo con esta comisaria le ha regalado varias alegrías a lo largo de su vida profesional, aunque «el azar» fue lo que hizo que se conocieran, en el año 2015. Puche ha explicado que su relación laboral con ella comenzó por Instagram: «Empezó a interesarse como coleccionista por algunas piezas mías. A partir de ahí ella se presentó oficialmente, me dijo que era art manager de algunos artistas a nivel internacional y que le encantaría trabajar conmigo».

Experiencia en Australia

Puche ya cuenta con experiencia en Australia, pues en el año 2016 colaboró en una exposición colectiva sobre el mundo del caballo en la Olsen Gallery, y en el año 2017 lo hizo en la Ópera de Sídney. El pintor lo recuerda así: «Era la primera exposición de arte contemporáneo que se hacía en la misma ópera. Creo que yo fui el único europeo en participar, el resto eran americanos y artistas australianos».

Ahora trae El legado del agua, una muestra totalmente nueva, fruto de las reflexiones que motivó en él la pandemia de la covid-19. Es por eso que las 16 obras que la componen no siguen una única línea argumental. El malagueño lo ha explicado: «He querido abarcar muchas porque realmente esta pandemia me ha hecho plantearme tantas cosas, tantos problemas que teníamos encima». El triunfo y la naturaleza son algunos de los temas de sus piezas, once de ellas de gran tamaño y cinco de mediano formato. La idea de El legado del agua nace de la técnica del artista y del empleo que hace de este líquido: «Yo trabajo de una manera sumamente orgánica que se asemeja mucho a la manera en que trabaja la propia naturaleza para construir». Añade: «Cuando el agua impacta sobre el papel lo que deja es un testimonio de todo lo que ha ocurrido en el proceso del dibujo. Al mismo tiempo que se destruye es cuando se va construyendo la obra».

La más especial

La premura ha marcado la creación de las obras en estos meses. «A mitad de exposición he tenido que afrontar algunos encargos que han hecho que la muestra vaya un poco con una premura a la hora de enviar las piezas», detalla Puche. Asimismo, las restricciones por la covid han imposibilitado que el artista pudiera acudir presencialmente a la inauguración de la muestra.

Es por eso que reconoce que su obra más especial es Home, que hace que de algún modo «estén presentes» en la galería. El malagueño señala: «Es una pieza en la que aparece mi mujer en cuclillas sobre un altavoz y además está mi gata Alma. El hecho de llevarlas a ellas era un poco como mostramos nuestra presencia o nuestro lado más personal», desarrolla el pintor.

La mayor parte de las piezas ya tienen propietarios, lo que indica la visibilidad de Puche en el país:: «Una parte de la exposición se ha vendido antes de la inauguración». Pasados unos días, «han seguido los coleccionistas comprando obras», indica el malagueño.

El cartel del Cautivo

Puche ha sido el encargado de elaborar el cartel anunciador de la salida de la cofradía de Jesús Cautivo esta Semana Santa. Explica que ya lo ha terminado y que está muy contento con el resultado, que se presentará este sábado en la Diputación de Málaga. El artista cree que «va a ser algo que la gente no se espera». Lo definiría como «sintético», pues tras meditarlo decidió que su obra no sería una continuación del cartel general de la Semana Santa.

Además, Puche ya se ha puesto manos a la obra con otros proyectos: se encuentra inmerso en la creación de una pieza para Atrezzo, el nuevo restaurante de Antonio Banderas, uno de sus mayores fans.