Todos tenemos la imagen de un niño que parece que duerme sobre el pupitre. De hecho, su cabeza podría estar reposando sobre una página llena de ecuaciones. Si de repente la clase quedara en silencio, posiblemente se escucharía el roce del lápiz rayado amarillo y negro sobre un folio. El chico que parecía dormir, en realidad estaba dibujando. «Siempre he sido ése, el típico niño al que se le da bien dibujar», dice Eduardo Urdiales. Los trazos de un joven pintor de solo 23 años, procedente de Roquetas de Mar, que en su infancia llenaban las esquinas de los libros de texto, lucen ahora en más de 12 obras que se exponen en la Sala Manuel Barbadillo de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA).

El primer puesto en la II Bienal de Dibujo Contemporáneo, concurso convocado por la propia asociación y la Fundación Unicaja, ha permitido a Eduardo Urdiales mostrar Anthropos Metron, una selección de piezas realistas creadas con grafito, carboncillo y pastel. El nombre de la muestra es una expresión en griego que significa «la medida del hombre»: «La mitad de las obras que hay aquí son sobre mitología griega pero dándole una vuelta de campana al mito y dándole un significado un poco más contemporáneo», explica el pintor almeriense.

El resto de obras tratan temas muy diversos como la salud mental, las relaciones de pareja o los retos que enfrenta el propio artista cuando intenta vender sus piezas en galerías.

Su técnica artística se fue forjando en sus años de estudio en el grado de Bellas Artes en la Universidad de Granada, aunque también le han influido mucho los últimos meses, pues en noviembre empezó el Máster de Producción Interdisciplinar en la UMA.

Urdiales sostiene que esta carrera «no es solo escultura, pintura y dibujo», sino que también «tienes diseño gráfico, aprendes a hacer Photoshop». Añade: «No te especializa en nada pero te abre un abanico increíble de posibilidades en las que ya dentro de esas tienes que ser tú el que elija».

Los conocimientos adquiridos en las clases junto a un constante consumo de cultura son, en parte, la clave para llamar a las musas. El joven pintor explica: «Tienes que buscarla pero no va a venir cuando quieres, es casi como la suerte». Es por eso que considera que, además de estudiar, «tienes que vivir»: «Necesitas estar todo el rato ganando cultura, leyendo mucho, viendo pelis, hablando con mucha gente, y por otro lado tienes que vivir, tienes que salir a tomar cervezas».

Sus estudios actuales

Precisamente el trato con sus 26 compañeros del máster es una de las cosas que más agradece de su estancia actual en la universidad. Eduardo narra su experiencia hasta ahora: «Aunque haya mucha diferencia de edad, desde casi 50 años hasta un año menos que yo, estamos todos en la misma posición, esa ambición artística de querer vivir de esto, nos retroalimentamos un montón».

En la facultad cuentan con una zona donde conviven, así como con un estudio para cada uno. Este es su espacio propio para crear. «Ahora que empiezo con el TFM me voy a meter a crear una obra de gran tamaño, porque no se cuando voy a volver a tener la posibilidad de tener un espacio», explica el pintor.

Este era uno de los motivos por los que decidió mudarse a Málaga, aunque ya en Almería tuvo la posibilidad de hacer del sótano de la casa de sus abuelos su propio estudio. «Me tiré un año entero metido, por suerte, en el sótano de mis abuelos (...). Si saltaba me daba con la cabeza en el techo, en verano estaba todo lleno de cucarachas. Pero era lo que tenía, mejor eso a nada». Anthropos Metron es una de las primeras exposiciones del artista y su estreno como ganador de un concurso de arte, pues aunque ya participó previamente en el Certamen de Dibujo Gregorio Prieto y se clasificó, no logró el primer puesto. Fue una profesora de la Universidad de Granada llamada Ascensión la que lo animó a participar: «Recuerdo que fue un día en clase, en clase de Arte y Cuerpo, una profesora que se llama Ascensión que me dijo: Edu, ¿por qué no presentas los cuadros a algún concurso? ¿por qué no pruebas?».

Sostiene que agradece mucho el interés de la docente, pues a partir de ahí su filosofía fue: «Tengo que estar en todos (los concursos) que pueda».

Cambios en su estilo

En sus obras más recientes, Eduardo está tratando de introducir nuevos mensajes y colores, de ahí que ya no todos los fondos de sus piezas sean negros. Asimismo, por inspiración de una compañer de la universidad, quiere añadir palabras como es el caso de la expresión «Lo siento, hago lo que me da la gana» de su cuadro llamado, Sorry not sorry.

Sostiene que en definitiva, el artista es el que crea su estilo propio y que también se va renovando o introduciendo nuevos temas en torno a los que giraran sus creaciones. «Intento contar mi historia», defiende el pintor. Pretende que el público sienta «conexión» con sus obras. Y termina ironizando: «A todo lo que he sufrido tendré que sacarle partido».