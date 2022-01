El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta 'Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste a abandonar el puerto', una muestra que abarca su trayectoria artística con el paisaje del puerto de Tarifa como protagonista. La obra podrá visitarse hasta el 27 de marzo.

Comisariada por Fernando Francés, esta selección de pinturas al óleo y acrílicos de diversos formatos recorren 30 años de trabajo, en los que la luz, el espacio y la geometría se han convertido en un elemento diferenciador. En ella destaca su estilo metafísico, con aspectos relacionados con la memoria, los laberintos, las figuras humanas, las construcciones, la arquitectura o la historia del arte.

El título de la muestra, 'Antonio Rojas: cuando la memoria se resiste a abandonar el puerto', es una declaración de intenciones por parte del artista sobre la obvia relación que tiene con el paisaje del puerto de Tarifa y el papel que juega la memoria sobre ese entorno reflejado en su proceso creativo, han explicado desde el Museo en un comunicado.

Del mismo modo, el artista considera su trabajo como una metáfora sobre la perspectiva en la que observar la evolución de su pintura. En palabras de Rojas, "para evolucionar no es necesario perder el vínculo con tus raíces, en mi pintura, se observa una vuelta al origen con una maduración en el proceso creativo".

Así, su tierra natal, Tarifa, sus calles y el mar tienen una fuerte vinculación en la obra de Rojas, que plasma en una pintura abstracta, en ocasiones con tintes de figuración, donde la geometría, el espacio y la luz son el nexo de unión con su obra.

El proceso creativo del artista comienza con la elaboración de un boceto o acuarela donde plasmar la idea inicial, tras la que recurre a la técnica del Photoshop para comprobar que el conjunto funcionará una vez que se plasme sobre el lienzo. En la exposición, se podrá ver una mesa con libros y bocetos que reflejan este trabajo.

Uno de los elementos que destaca en las pinturas de Rojas es el uso del color gris como punto de partida del lienzo, que al artista le permite "mantener la luz concentrada en su interior irradiándola a través del lienzo como si de una lámpara se tratase". Sobre los fondos grises destacan elementos que usa para suavizar las formas con la aparición de sombras o degradados, además de las inclusiones de objetos arquitectónicos como barcos, edificios, paredes o puentes, entre otros.

Sus obras tratan temas recurrentes como la metafísica, los laberintos, el paisaje, las figuras humanas, las construcciones o la arquitectura, las luces y sombras, la geometría, los puertos o la historia del arte. La metafísica, un aspecto recurrente en la obra de Rojas influenciado por el artista italiano Giorgio de Chirico, se aprecia en pinturas como 'El orden esquivo' (2021) o 'Trilogía metafísica de un sueño' (1988).

El trampantojo y el ilusionismo también se encuentran presentes en la obra de Rojas mediante los laberintos, que se pueden apreciar en 'Noche y día' (1994); 'Plano y continuidad' (2021) o 'La mirada en superficie' (After Brice Marden) (2021). También recurre a la Historia del Arte en 'Malévich after Hogarth II' (2020); 'Retórica de la certeza' (after Picasso) (2021) u 'Otras Luces' (2021).

Rojas invita al espectador a detenerse en su obra mediante las construcciones, ya que le ayudan a crear un escenario tridimensional donde las ideas se pueden escenificar. Mientras en pinturas como 'Camuflaje' (2007) la geometría le permite establecer relaciones entre los diferentes elementos y buscar la armonía de las formas, en 'Contraluz' (2020) son las luces y sombras la técnica empleada para aportar cierta atmósfera de misterio.

La importancia del mar también está presente en sus obras mediante la representación de diferentes puertos que emplea a modo de metáfora sobre el retorno al hogar. Y la figura humana se muestra se muestra como una reflexión sobre el vacío existencial.

Antonio Rojas

Antonio Rojas (Tarifa, 1962) realiza su primera exposición individual en el año 1983 en la Galería Magda Bellotti de Algeciras con quien se da a conocer en Madrid en las sucesivas ediciones de Arco. Entre 1990 y 1993 reside en Londres y Roma becado por Delfina Studios Trust y la Academia de España en Roma, respectivamente.

Ha realizado diversas exposiciones individuales como 'Punto de mira', Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander (2019); 'La línea recta y el deseo', Museo Infanta Elena, Tomelloso, Ciudad Real (2018); 'Arquitectura emocional', Galería Juan Manuel Lumbreras, Bilbao (2014); 'Especies de espacios', Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, Algeciras, Cádiz (2011); 'Frontera de sombra', Galería E-8, Madrid (2010), entre otras.

Ha obtenido importantes premios y galardones durante toda su trayectoria artística como el Premio Juan Luis Vasallo de Bellas Artes. IV Edición Premios Cortes de Cádiz 2010. Ayuntamiento de Cádiz (Cádiz), el Premio Ángel de Pintura 2004 (Valencia), la Medalla de Oro de la 62 Exposición Internacional de Valdepeñas, 2002 (Valdepeñas, Ciudad Real) o el Primer Premio del Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto 2002 (Valdepeñas, Ciudad Real).