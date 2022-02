“La función comenzará en cinco minutos”. El elenco de Company se viste, entre bambalinas, de ellos mismos. Ya no son Amy, Robert, Jenny, Larry o Peter. Mientras tanto, los estudiantes de segundo de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) esperan impacientes junto a las puertas de entrada a la sala. Recolocan sus meditados vestuarios, mochilas Vans y pantalones de campana.

Los (casi) actores se organizan en pequeños grupos, como en el patio del colegio. Algunos de ellos corean una de las melodías de la obra, intentando encajar los sonidos que salen de sus cuerdas vocales: “Bobby, Bobby, Bobby cielo”. Otros se hacen confesiones: “Antonio Banderas ha cantado con una voz surrealista”.

Por fin llega el momento de su estreno. Se apresuran a llenar la sala y ocupan las butacas rojo pasión. Una de ellas, apuntada con un foco de luz cálida permanece vacía durante todo el espectáculo. “¿Por qué está iluminada entonces?”

Coloquio en Nueva York

Sin más demora, el técnico suaviza las luces del cielo de una ciudad de Nueva York que no pierde su encanto y comienza el encuentro. Los chicos están paralizados, solo se escuchan algunas risas. El director de la obra, Antonio Banderas, que interpreta al personaje de Robert, permanece rodeado por el resto de protagonistas, todos sentados en pequeños banquitos oscuros en el escenario.

El malagueño alza la voz y lanza una incógnita: “¿Cuál es el tema de Company? Tenéis tiempo para comentarlo bajito entre vosotros”. La respuesta a esta cuestión tarda en llegar. Es como si los extras estuvieran aún adaptándose al libreto. Una chica morena de pelo corto se aventura a responder: “Para mi el tema es lo opuesto a su título, sentirse solo aunque estás acompañado”.

Se expande un silencio tenso mientras esperan la confirmación de uno de los protagonistas. “Eso es”, responde el director. Una ovación navega entre los jóvenes. Banderas añade: “No podíamos imitar a nada que se ha hecho antes. Procedimos a inventarnos nuestra propia versión”. La construcción de los personajes y sus personalidades es una de las claves en un musical. Es por eso que el malagueño revela que en el proceso de construcción del personaje lo más importante, como en croché, son “las puntaditas”.

Cuando tiene que prepararse un papel “empieza desde la nada y en esa nada empiezan a surgir cosas, pequeñas vibraciones, en vez de forzarlo”. Una lección de teatro del director se sucede a otra y es entonces cuando los jóvenes estudiantes arrancan más y más preguntas. “¿Proyecto la voz?”, pregunta un chico engalanado con una camisa de color claro. Su pregunta es para Amy, la de la neurosis prematrimonial, interpretada por Anna Moliner, quien explica: “Es teatro puro. Sondheim escribe la partitura pensando en el estado emocional del personaje”.

La butaca del fondo del escenario ahora parece que brilla incluso más, el compositor estadounidense, mente creativa también de las bandas sonoras de los musicales Sweeney Todd e Into the Woods, observa, de forma etérea, la escena, contempla cómo se hace la magia. Cómo surge un compromiso, el que no es capaz de mantener Robert, el personaje de Banderas en Company, con ninguna chica, ni la hippie, ni la azafata ni la sureña.

Empieza una relación entre los alumnos de interpretación y los actores ya consolidados: “Esta es vuestra casa”, refuerza Banderas, mientras recibe una cálida ovación de los estudiantes. El actor malagueño añade: "Queremos llegar a un acuerdo con las escuelas para que los alumnos que quieren ser actores tengan un lugar donde venir (...). Estaba en el ADN de nuestro proyecto pero se metió el covid de por medio".