Suenan los primeros compases de La revolución, el tema que abre el disco homónimo del quinteto de Javier Navas (publicado hace unas semanas por Blue Asteroid) y uno siente el tremendo placer de escuchar a unos virtuosos que saben oírse, sumar y aliarse para un sonido tan creativo como discreto. Y también uno experimenta el orgullo de comprobar, una vez más, cómo los jóvenes jazzeros de Málaga están, paso a paso, generando un movimiento artístico de primer orden en nuestro país. Hablamos con el vibrafonista sobre su disco.

A pesar de su título, no hay explosiones, ni rupturas ni grandes exclamaciones creativas en un repertorio más bien marcado por el sonido cálido, que abraza al oyente, sin estallidos. Será porque, muchas veces, las revoluciones no son más que un simple tirar hacia adelante: «Como bien dice mi compañero de banda y amigo Dani Domínguez, a veces, en estos tiempos, una revolución es la continuidad, el insistir, el permanecer. Éste es el tercer disco del quinteto, llevamos tocando juntos desde 2014. Nosotros seguimos a lo nuestro, a pesar de que el mundo no para, cada vez más rápido todo… No obstante, tampoco te niego que hay mucho de revolución personal, mía propia, en este disco», apunta Navas.

«Bestias»

Sigue uno escuchando La revolución, el álbum, y destaca el papel generoso y discreto como líder del malagueño, aglutinador de auténticas bestias en lo suyo como Enrique Oliver (saxo), Juan Galiardo (piano y teclados), Bori Albero (contrabajo) y Dani Domínguez (batería). «¡Es que son mi familia! Cómo no voy a ser generoso, cariñoso, con ellos... Nos une una relación personal y musical increíble. No siempre somos fáciles de llevar, ninguno de nosotros, pero a mí me compensa todo», razona el vibrafonista.

Que unos músicos formen una familia estable no es algo demasiado habitual en el jazz, caracterizado por la promiscuidad de sus practicantes, siempre yendo y viniendo de formaciones. No, en este quinteto la cosa funciona de otra manera, nos explica Javier Navas: «Yo escribo la música pensando en que ellos, justamente ellos, son los que la van a interpretar. Después de tantos años tocando juntos, tenemos un sonido propio, me atrevería a decir que bastante personal (con lo que difícil que es eso). Enrique tiene el sonido más bonito del mundo, Juan es uno de los pianistas más sofisticados que conozco, Bori es una fuerza de la naturaleza y Dani tiene el sonido más personal que he visto en cualquier batería. Para mí, son únicos».

Llama la atención de La revolución (el tercer disco de la formación, precedido por Finally In My Hands, publicado en 2016, y Fresh Start, de 2018) su sonido asequible, incluso para los no aficionados al jazz; hay sonoridades y matices que beben del r n’ b, del pop, del flamenco... A Javier Navas no le preocupa hacer un jazz abierto, que pueda gustar fuera de los círculos habituales del género; lo suyo es así porque es así y no podría haber sido de otra manera: «La verdad es que no me preocupo de si es una música cercana o lejana a algún círculo de aficionados, si es jazz moderno, no moderno, clásico… No me malinterprete, no hablo desde el egocentrismo, sino todo lo contrario, desde la honestidad. Es la música que ha salido ahora, en este momento musical y personal de mi vida, y eso es lo que más me importa, que sea honesta y coherente conmigo y con lo que verdaderamente siento».

Ojalá que La revolución ayude a la revolución que necesita la escena jazzística malagueña: hay grandísimos músicos pero falta algo fundamental, clave, clubes, bares y la infraestructura para que se muestren y crezcan. «Necesitamos que la ciudad se fije en nosotros como colectivo, modestamente creo que tenemos mucho que ofrecer a la gente que vive en esta ciudad, propuestas personales muy interesantes. Afortunadamente, hay honrosas excepciones que hacen un poco más llevadera esta situación, y que siempre cuentan con nosotros, con los músicos de aquí. Pero, al final, siempre sucede lo mismo: el lugar donde menos tocamos es en nuestra propia ciudad». Una pena, porque discos como La revolución y los de otros grandes jazzeros que comparten tiempo y lugar con Javier Navas, merecen ser celebrados y disfrutados por públicos muy amplios.