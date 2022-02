El de hoy está siendo uno de los días más importantes en una vida, la de Javier Castillo, lleno de días importantes. La adaptación de su superventas La chica de nieve que prepara Atípica Filmes para Netflix comenzó esta mañana en las inmediaciones del Colegio Federico García Lorca, en la calle Alemania. La serie, protagonizada por Milena Smit, uno de los rostros de moda del cine español, se grabará a lo largo y ancho de cinco semanas (hasta el próximo 15 de marzo, concretamente) en diversos escenarios de la capital de la Costa del Sol, un empeño personal del propio escritor.

«Málaga, 2010, cabalgata de los Reyes Magos. El momento más mágico del año se convierte en el peor cuando la pequeña Amaya desaparece». Es la breve sinopsis facilitada por el gigante del streaming, que tiene en esta serie uno de sus productos nacionales estrella. Se pasa del Nueva York del libro de Castillo (que, como saben, suele ambientar sus adictivos thrillers en EEUU) a la Málaga en la que nació. «Es un regalo a mi tierra, un viaje perfecto en el que se une lo que escribo y quién soy. No puedo estar más feliz y lleno de alegría de acoger en mi ciudad, con mi gente, a un equipo con el que es un lujo afrontar este sueño. Netflix llega a Málaga», tuiteó al darse a conocer el proyecto audiovisual el autor, que ha despachado más de 1 millón de ejemplares de sus cuatro novelas publicadas hasta la fecha.

El interés por el proyecto es máximo: recordemos que durante el pasado mes de diciembre se realizaron varias sesiones de casting en el Teatro Cervantes, concurridísimas (más de 2.000 personas), para encontrar extras y secundarios para el rodaje de La chica de nieve. Pero el rostro más buscado es, desde luego, es el de Milena Smit, la protagonista de Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, que aquí incorporará a Miren Triggs, una estudiante de Periodismo que inicia una investigación para localizar a la niña desaparecida.

Secretismo

Como también es hiperbólico el secretismo con el que se está llevando todo, como suele suceder con cualquier producto con el sello Netflix. Castillo no puede revelar nada (los contratos mandan) pero sí comenta estos días estar «ilusionadísimo» con esta nueva aventura y asegura su entusiasmo con el equipo de Atípica. En una entrevista con ABC aseguró que se dejará caer por el rodaje siempre que la agenda se lo permita y, como dice, no estorbe: «Yo estaré allí simplemente como testigo. Esto es como cuando vas a ver a tus hijos actuar a la función del colegio: intentas no entorpecer, pero miras con ilusión». Eso sí, asegura el escritor malagueño que los espectadores «van a descubrir una Málaga que está un poco fuera de la idea normal que se tiene» de la capital de la Costa del Sol.

La serie de La chica de nieve y los poderosísimos tentáculos de Netflix revertirá, por supuesto, en la proyección de la carrera literaria de Javier Castillo: y es que el gigante del streaming ofrecerá la ficción a más de 190 países, decenas de millones de posibles espectadores y, por tanto, decenas de millones de potenciales compradores de los libros del malagueño.