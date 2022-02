León Benavente no se muerde la lengua: «El disco es un concepto / y tú no entiendes nada», escupe Abraham Boba en la canción Viejos rockeros viejos, valorando la audición inmersiva de esa larga secuencia de música conocida como álbum. ¿Exabrupto de señores boomers cabreados? «No, solo nos estamos riendo de nosotros mismos», quita hierro el cantante y organista del grupo, si bien se pone serio para sugerir una pauta de conducta al oyente. «Sería interesante que, al menos, la primera vez, el disco se escuchara a lo largo de sus 43 minutos sin otra cosa que hacer, para entender por qué es así».

Este supergrupo integrado por excomponentes de la banda de Nacho Vegas (y de artefactos como Schwarz y Tachenko) está de vuelta con su cuarto álbum, el autoproducido Era, título que apunta «al paso del tiempo y a la idea de nuevo comienzo». Canciones concebidas en pandemia, a partir de octubre de 2020, con las que León Benavente asume cambios en el orden interno: Luis Rodríguez deja la guitarra y vuelve al bajo; el bajista-teclista Eduardo Baos amplía sus funciones en la electrónica y la programación, el batería César Verdú potencia las cajas de ritmos y Boba suma el piano acústico al órgano Farfisa. «La personalidad del grupo está clara desde el primer disco, pero queremos ir dando pasos para hacer discos lo más distintos posibles», subraya Abraham Boba. ¿Maquinaciones para sortear el cansancio? «Al contrario, se trata de que nunca nos hemos sentido cómodos estando cómodos», añade Baos.

Era potencia los tejidos electrónicos, siguiendo el camino de su predecesor, Vamos a volvernos locos (2019), y el grupo lo ve como el disco en el que «más mezclado está el componente de banda de rock y la música electrónica», indica Boba. Con extremos de cadencia filodisco como Canciones para no dormir, que, apunta él, representa un paso más respecto a temas pasados como Estado provisional o La vida errando. En Di no a la nostalgia dejan claro que no son de los que consideran que la mejor época de la historia de la música coincidió justamente con su adolescencia. «Siempre miramos al futuro con un poco de fe», asegura César Verdú. «Lo que mueve al grupo es el interés por lo nuevo que vamos a hacer, más que recrearnos en los logros del pasado».

Son una banda a la secular usanza rockera en tiempos de predominio de los solistas, tendencia que atribuyen a la «complicación» que comporta montar un equipo humano, más aún con la pandemia, para «ensayar y armar un proyecto desde cero». Y después de todo, los solistas «son más manejables», observa Verdú. «Los sellos se dan cuenta e invierten más en ellos».

La industria impone ahora un ritmo acelerado de suministración de novedades para mantener el tipo en las plataformas regidas por algoritmos, y ahí ellos, aunque tratan de ir a su bola, confiesan cierto aturdimiento. «El sistema obliga a ese ritmo, y es estresante desde el momento en que ves que tu propia discográfica se fija en los números de escuchas en las plataformas», explica Abraham Boba. «Acabas siendo un número, y eso es contraproducente. Hoy se hacen muchas canciones solo para generar contenido».

Cuando hablamos de novedades, no nos referimos solo a música, sino también a publicaciones de cualquier clase en Instagram o TIkTok que mantengan la tensión con la audiencia potencial. «Hay que crear contenido y es una información efímera que acaba desapareciendo y que no aporta nada a tu música. No es nuestra manera de afrontar las cosas», argumenta Boba, que, no obstante, ve en su compañía «respeto» al camino elegido por el grupo. «No nos pueden obligar a algo con lo que no nos vamos a sentir a gusto».

Gira con cambios

El fin de semana pasado comenzaron gira en Avilés y ahora llegan a Málaga. Se avecinan cambios en su tradicionalmente invasiva, apocalíptica incluso, puesta en escena. «Este nuevo concierto está concebido de un modo que a lo mejor no es 100% abrasivo, como lo fueron otros en el pasado, aunque esa parte sigue ahí», anuncia Abraham Boba. «Pero nos gusta jugar con las canciones y experimentar con ellas entendiendo que tienen una vida propia fuera del disco. A raíz del estreno en Avilés nos han dicho que parece el concierto de otro grupo, y eso es lo que buscamos». Se ha movido también, apunta, su manera de estar en escena, porque «hay partes del concierto que van por otro camino, más estáticas o reflexivas».

Y a todo esto, hace ya dos años justos que separaron caminos con su, a pesar de todo, amigo Nacho Vegas, que fue, dicen, quien «vertebró el grupo». Ven su etapa con él como «un aprendizaje», de la que les quedó para siempre la idea de «considerar la canción como lo más importante». Eso, y «juntarte a tocar en un local, y el directo, no crear canciones solo en tu habitación: eso es lo que hace que definamos a León Benavente como un grupo de rock».