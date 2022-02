Todo alrededor desaparece. Huele a sal y la humedad impregna las plantas de tus pies al caminar. La balada de las olas. Sin hacer ruido, surge del mar un camino de piedras negras desiguales. A lo lejos intuyes la presencia de un ojo que llora y el agua parece escupir una figura de la que deduces brazos y piernas enmarañados. Una voz profunda te susurra al oído: “Estás pisando un suelo cualquiera, no es agradable, diferente, no tiene límites. Su bandera es el verbo avanzar y su conquista la palabra presencia. No temas, avanza despacio”.

La Sala Noble del Museo Carmen Thyssen de Málaga se convierte en una experiencia de realidad virtual desde hoy hasta el próximo 6 de marzo. Se hizo carne es la primera propuesta audiovisual-artística de la entidad, que cuenta con la dirección creativa del malagueño Ernesto Artillo, el ambiente sonoro de Susana Hernández y el diseño 3D de Alberto Martínez. La experiencia, de en torno a cinco minutos de duración, trata de transportar al visitante a una nueva realidad, en la que son sus sentidos, la vista, el oído, el tacto e incluso el olfato los que le guían a través de la estancia. Eso sí, equipado con unas gafas de realidad virtual y unos auriculares. La presentación de la exposición ha corrido a cargo de la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Noelia Losada, quien ha asegurado ante la prensa: "Estos cinco minutos me han servido más que cualquier mindfulness". Asimismo, ha querido resaltar la importancia de esta propuesta que, según ha justificado, significa: "No conformarnos con lo estandarizado, siempre estar intentando innovar, ir a la vanguardia del arte". En la rueda de prensa también han participado los artistas. Susana Hernández, una de las figuras más representativas de la música electrónica de Barcelona, y encargada de la ambientación sonora de la experiencia de realidad virtual en el Thyssen ha relatado que esta es una oportunidad para salir de la rutina y dejarse llevar. "Es un espacio y un momento que uno se puede tomar para estar y repensar lo que es sentir a través del cuerpo", ha indicado. Sobre esta consideración también se ha expresado la concejala de Cultura: "Casi me recuerda al mito de la caverna de Platón, los dispositivos móviles, las pantallas podrían ser hoy en día como una cueva en la que nos encontramos". Por su parte, Ernesto Artillo, el director creativo de la muestra, que ha puesto palabras y voz a la experiencia, ha insistido en lo novedoso que supone Se hizo carne : "Hemos traído al museo algo improbable, algo improbable diría hasta ayer o incluso hasta esta mañana". El artista malagueño ha participado ya en otros proyectos similares, el último fue una performance, Acto de Penitencia, en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) el año pasado. Esta experiencia de realidad virtual se enmarca en el programa de Proyectos Artísticos Colaborativos, que gestiona el Área de Educación y Acción cultural del propio museo, que tiene en su Sala Noble el espacio idóneo para desarrollar instalaciones sonovisuales, audiovisuales y virtuales.