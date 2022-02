Una murga celebraba en sus redes sociales que al fin podían celebrar un ensayo con todos sus integrantes en el mismo espacio y de manera presencial. Faltando solo unas horas para el comienzo del concurso en su fase preliminar, esta simple anécdota se convierte en una proeza en el primer carnaval pandémico que conocemos. Un concurso que está a punto de comenzar y que nos regala la incertidumbre como máscara grotesca con la que lidiar.

No puedo imaginar cómo han tenido que ser los ensayos con las bajas constantes por enfermedad y posterior cuarentena de los integrantes. Tampoco me pongo en la piel de no poder ver los gestos o las palabras que brotan de las gargantas al tener las mascarillas secuestradas las bocas de las mujeres y hombres que van a proceder a cantar el diario de dos años nada más y nada menos sin carnaval. Sin duda, es toda una odisea para integrantes, Fundación y familias haber llegado a buen puerto para este febrero del invierno seco en vez de cálido que ya ha entrado.

Estamos ante un carnaval de las sorpresas y hay que tomarlo con una ilusión inusitada donde los nombres no pesen y la crítica aunque obligatoria y necesaria no recaiga en el aspecto cruel y fluya hacia lo didáctico. También es cierto que estamos faltos de la guasa sana, de la burla risueña y del humor desatado en esa búsqueda constante de la ansiada normalidad. Por eso, estamos obligados a aplaudir, en pie si hace falta, a cada uno que logre al levantar el dichoso telón de las miedos, de los test, picos y olas, nos eleven en el olvido de la pena y consigan aunque solo sea por unos minutos, que vuelva la alegría a la ciudad del paraíso.

Es bastante difícil saber si este año tendremos esa mejora y ese constante canto a Málaga que fue el concurso de 2020 en la modalidad de Comparsa. Ojalá vuelva la rivalidad sana entre comparsas poderosas de nuestra capital que desaten las pasiones entre seguidores y por qué no, el calor de la competición. En cuanto a la Murga, el único deseo posible es que se limiten a trabajar la risa de la forma que ellos crean oportuna porque en la risa cabe todo, desde la crítica feroz hasta la caricatura más sardónica del mandatario. Esperamos ansiosos el renacer del cuarteto que engrosa de manera abultada la modalidad.

La Opinión de Málaga despliega su tradicional seguimiento del concurso con la crónica diaria del mismo en todas sus fases. Un amplio comentario sobre los grupos, letras, cante y ambiente que se de en los dos teatros donde se desarrolla el concurso, incidiendo en loar el esfuerzo que supone este año sacar un agrupación para dar brillo a nuestro carnaval. No abandonamos la crítica más centrada en la letra y en el mensaje junto con la puesta en escena de las agrupaciones. Estrenamos sección titulada El Detalle Canalla, donde hablaremos de un tipo, una letra, una puesta en escena y la anécdota del día con el toque golfo y canalla propio que da las altas horas de la madrugada en esos intensos debates que se producen al finalizar cada sesión entre prensa y aficionados a la puerta de ambos teatros. Y por supuesto, nuestro jurado diario que establecerá una serie de puntuaciones a la vista de todos para saber como va el concurso siempre lógicamente al gusto de sus integrantes.

El espectáculo está a punto de comenzar, hay que dejarse llevar. Es necesario romper con los miedos y buscar la ansiada normalidad de una vida que quedó suspendida en un paréntesis ya demasiado largo y que mejor manera que con el Carnaval, que espera coronar a sus dioses en la alegre algarabía de la revuelta del papelillo. Y a ti, integrante de la fiesta. Estás llamado a recuperar el honor de la rabia de las verdades cantadas. Ha llegado la hora de romper con el silencio impuesto. La guitarra debe marcar el compás de la vida anhelada. Es necesario por salud mental que volvamos a esperar esos abrazos a las puertas del camerino. Esos besos a la bajada de una escalera en calle Cárcer. Esos pasacalles que llaman a los niños a ser felices. Levantar el dorado primer premio o llorar ante el cajonazo maldito. Volver a mentar a los familiares del jurado o cantar Que Diego El Bollero vendía bollos y era panadero y que con sus murgas la liaba de verdad. Por Pascual y por otros que ya no están. Por Momo. Vuelve el papelillo.