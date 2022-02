«En marzo hago un año en hormonas, aunque mi transición como Bruno empezó hará unos tres años». Bruno Campos, conocido en redes sociales como Bruno Fearless («sin miedo», en inglés) es un chico transexual que ha utilizado la fotografía, desde su adolescencia, como vía de denuncia social.

Las imágenes que captura con su cámara son su principal vía de expresión: «Yo no tengo la herramienta de la palabra para denunciar pero sí sé hacerlo desde lo mío que es la fotografía», argumenta el joven.

Es por eso que razona que su fotografía se convirtió en su «diario emocional» cuando salió del armario a los 18 años. Fue una época en la que también comenzó su proceso de cambio de sexo, lo que le llevó a enfrentarse al desapego de una parte de su familia y a la crítica de su entorno e incluso de los que no lo conocían.

«Mi fotografía desde que salí del armario ha funcionado como un diario emocional, para expresar cómo me he ido sintiendo, las cosas que he ido experimentando, tanto las buenas como las malas». Su obra también tiene «una parte más activista», como él mismo detalla, en defensa de los derechos de los miembros del colectivo LGTBI al que él mismo pertenece.

Las caras de la transfobia

De su inquietud por defender a las personas transexuales surgió su primera exposición, titulada Las caras de la transfobia y colgada en las paredes del bar Kipfer and Lover, junto al Teatro Cervantes. Explica: «La idea de hacerla viene de mi enfado. Era una época en la que estaba empezando a surgir todo este debate de la Ley Trans. Para las personas trans fue un linchamiento social», relata Bruno.

El objetivo de su exposición era evidenciar que la transfobia no se da solo a través de violencia física, sino que también existe una forma de discriminación invisible que hace «más mella psicológica que otra cosa».

En sus propias palabras lo define así: «Siempre se visibiliza la violencia física, las palizas, pero el hecho de que no tengamos una Ley Trans estatal que ampare a todo el mundo, eso también es transfobia pero de otro tipo, institucional».

Asimismo el malagueño resalta: «El hecho de que no se hable de la violencia psicológica que se sufre es también otro tipo de transfobia». Éste es su caso, pues narra: «Yo nunca he sufrido una agresión física en mi entorno ni en ningún sitio, pero sí que me he tenido que enfrentar a situaciones que no son agradables». Bruno desarrolla: «Al final vives todos los días con muchas cosas que te dicen ya provenientes tanto de tu entorno familiar, de amigos, como de gente desconocida».

Su transición

«Siempre he tenido el gusanillo de sentir que algo no encajaba conmigo y que yo no era lo que me habían dicho durante toda mi vida, una mujer».

Sus padres nunca le habían hablado del colectivo LGTBI ni de las personas trans en casa. Supo de su existencia cuando ya tenía16 años: «Empecé a indagar, a investigar, a decir me siento identificado con esto». La familia de su madre no lo aceptó. Es por eso que cuenta: «Yo vivía en casa de mi madre y acabé yéndome de ahí».

Con el apoyo de su padre inició su transición pidiendo cita en la Unidad de Atención Sanitaria a las Personas Transexuales del Hospital Civil: «Te explican todo, te mandan pruebas (para comprobar tu estado de salud). Son dos personas trabajando solo dos días a la semana, tienen muchísima gente de toda Málaga y eso hace que el proceso se ralentice. A mí me ha costado un año», recuerda.

El mes que viene harán doce desde que empezó la terapia de reemplazo hormonal. Aunque ha vivido casi 19 años sin sentirse identificado con su cuerpo, mira con orgullo su pasado: «Después de la experiencia de llevar ya un tiempo siendo yo, viviendo en mi propia piel 100% no me gusta renegar de lo que he sido antes. Al final si ahora mismo estoy aquí es porque antes he vivido ciertas cosas», explica Bruno.

Considera que, aún a día de hoy, existe mucha desinformación y bulos sobre los transexuales que crean una imagen negativa del colectivo. Asimismo, sigue sin entender por qué «muchas personas tienen la necesidad de sembrar odio hacia gente que no le hemos hecho nada». Alto y claro, como hablan también sus imágenes.