El Paraíso del Metal. El festival de heavy de Fuengirola tiene un nombre mayúsculo, ambicioso pero a fe que está demostrando encontrarse a la altura. Porque el cartel que las autoproclamadas "mejores vacaciones metaleras en la playa" ha incorporado algunas inexcusables leyendas internacionales de la música dura en sus diversas variantes como In Flames, Cradle Of Filth, Sabaton y Emperor. Y éstos sólo son los primeros nombres confirmados para la cita, que se celebrará los días 15 y 16 de julio.

Hace años ya que los suecos In Flames no demuestran su mejor cara pero quién puede resistirse a comprobar el estado de forma de estos originators del sonido Gotemburgo. No todos pueden (podemos) soportar sus derivas por diferentes subgéneros con el sufijo -core, pero con que toquen un par de coplillas de su mítico 'The Jester Race' deberíamos darnos por satisfechos.

Cradle Of Filth, por el contrario, han preferido mantenerse siempre cercas de sus marcadas coordenadas estilísticas: black metal limpio, de ambiente gotico-vampírico, mucho atrezzo y rollo cinematográfico. Llevan desde los años 90 haciendo prácticamente lo mismo pero haciéndolo bien (aunque a muchos metalhead les dé vergüenza admitirlo), y su parroquia no decae.

Pronunciar ahora mismo 'Sabaton' es hablar de power metal. Es una de las bandas más seguidas del sello de sellos, Nuclear Blast, tienen hasta su propio festival (en un crucero) y llevan una decena de discos hablando, exclusivamente, sobre asuntos bélicos. O sea, purititos himnos de metal para todos los públicos.

Y dejamos lo mejor para el final: Ihsahn y los suyos, o sea, Emperor se reúnen para recordarnos por qué fueron los pioneros más influyentes del black metal escandinavo de los 90, con álbumes totémicos como 'In the Nightside Eclipse' que no han perdido ni un ápice de su fiereza, misterio e inventiva.

Más información sobre Metal Paradise en su web oficial.