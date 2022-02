Los asiduos a estas páginas conocerán de sobra a Daniel Ortiz Entrambasaguas, productor, director y guionista de cine, uno de los emprendedores clave del audiovisual malagueño, siempre con proyectos sobre la mesa y esa forma optimista y dinámica de afrontarlos. Ahora cambia de tercio con Mi vida contigo (Azur), nada más y nada menos que una antología de 31 poemas escritos sin pudor, con las emociones en las manos y buscando siempre la comunicación directa con el lector.

En realidad, este breve libro es una vuelta de tercio: antes que guiones y escaletas, Ortiz Entrambasaguas empezó escribiendo versos. «Desde niño y adolescente, cuando atravieso cierto estado emocional hago un ejercicio de escribir en esa misma sintonía pero siempre manera privada y personal, nunca pública», confiesa. Pero decidió vencer al pudor para mostrarlo a la persona con la que comparte «sentimientos y emociones» y, a partir de ahí, con todo aquel que quiera acercarse a sus «entrañas». Porque los poemas del realizador malagueño son «un desnudo integral», aunque, no crean, una vez llegado al citado «estado emocional» el proceso de describirlo, de describirse y compartirse no resulta demasiado complicado: «En el momento en que escribí estos poemas, brotaban solos, como un ente de alma viva. Confieso que en otro estado emocional, como en el que me encuentro ahora, nunca hubiera salido lo que en el libro refleja. Y ahí sería tremendamente difícil hacerlo».

Como pueden comprobar, para Daniel Ortiz Entrambasaguas, que estrenó hace un año su impactante cortometraje Argumosa 11 y está levantando el proyecto más ambicioso de su carrera, el largometraje Hercúlea, la poesía es algo más que un hobby o un desahogo tras una jornada de rodaje o de escritura de guión. «La poesía me acompaña y sale reflejada en unas obras más que otras. De manera innata influye. Las cicatrices permanecen tatuadas en la piel y en el alma. Una cicatriz es el recuerdo imborrable de heridas sanadas. Louise Madeira escribió: Adoro la ambivalencia poética de una cicatriz, que tiene dos mensajes: aquí dolió, aquí sanó». Y es que, asegura, la poesía le ayuda en su vida, no sólo para volcar sus sentimientos: «Trato siempre de tener una visualización contemplativa respecto a todo en la vida: antes de pasar a la acción, leer poesía ayuda y yo lo hago desde siempre. Es una herramienta que siempre me acompaña a la hora de poder tomar cualquier determinación para con la vida», explica.

La publicación de su primer poemario, después de libretas y libretas escritas desde la infancia, no ha hecho que los versos se le suban a la cabeza al malagueño, que también cultiva la comunicación radiofónica con sus colaboraciones en Canal Sur Radio (con la sección Pensar mejor, en La tarde con Mariló Maldonado): «Yo soy un aprendiz de todo y en gerundio, no sólo ahora y por estas circunstancias de escribir poesía. No me considero poeta, aunque pueda recordar aquellos primeros textos que escribiera fuera poesía en un ejercicio de clase con 9 años para participar en un certamen escolar. Poeta con respecto a la vida si acaso de manera contemplativa, desde la reflexión para uno y en silencio; de otra forma me parecen palabras mayores, aún padezco el síndrome del impostor».