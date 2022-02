El Museo Picasso Málaga tiene nuevo e ilustre huésped. Diálogos con Picasso. Colección 2020-2023 se ha enriquecido con la incorporación, a modo de obra invitada, de un importante lienzo cubista de Pablo Picasso, El remero, ejecutado en Cadaqués en el verano de 1910 y perteneciente a la colección The Museum of Fine Arts de Houston, EEUU. La pintura forma parte de un grupo de obras maestras del cubismo, como Mujer con mandolina (Museum Ludwig, Colonia) o Desnudo femenino (National Gallery of Art, Washington D.C.), que transforman radicalmente la representación de la figura humana.

Debido a su título, se ha dicho que esta pintura representa a un hombre remando, acompañado por su reflejo en el agua y ondas que indican el movimiento de un remo. Sin embargo, una lectura alternativa que ve en la figura a una mujer sentada parece más convincente. Así, hasta el próximo mes de mayo podrá contemplarse este préstamo del The Museum of Fine Arts, Houston, a modo de intercambio por la obra de Pablo Picasso, Cabeza de toro, 1942, cedida para su participación en la exposición itinerante Calder-Picasso.