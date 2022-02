En la cultura malagueña, resulta imposible pronunciar el nombre de Paco Torres en vano. Los libros son su vida, un destino sabiamente anhelado que trasciende el oportunismo de cualquier frase hecha. Aunque en la burocracia, los formalismos y la cartelería oficial se llama Francisco Javier, en las distancias cortas siempre es Paco. Y vuelve a ser Paco en el hábitat de una caseta en cualquier feria del libro de España; o en la tarima a la que se asoma cuando la jornada atardece alguno de los muchos títulos que edita con pasión. Paco Torres no solo es (acompañado por Fernando Mateo) el alma de Eda Libros, un sello con genes malagueños y tres décadas de trayectoria que le han granjeado el respeto del panorama independiente nacional. Además, en su biografía vive un poeta. Mora el autor en su juventud de versos que atravesaron plaquettes publicadas por el mítico Ángel Caffarena o un quinteto de poemarios que ahora ha sido recopilado.

¿Dónde empieza el editor y dónde termina el poeta?

Empezaré por el segundo término de la cuestión que plantea. Dicen los que saben que se es poeta siempre. Si adoptamos esta premisa, el poeta no termina, claro, no dispone de un lugar en el tiempo, o en el espacio, en el que pudiera haber dicho que se acabó, que ha dejado de ser poeta. Por razones que ignoro, pueden asignarle esa vitola para toda la eternidad sin haber escrito nada desde hace ni se sabe (míreme a mí, sin ir más lejos). Se es poeta, así, en presente, no como un astronauta, por ejemplo, que puede decir que lo fue, pero que ya no. Es curioso, ¿verdad? En lo que a mí respecta, escribí bastantes poemas hace años y muy pocos desde entonces aquí. Así que no tengo necesidad de deslindar ambas actividades, que tal vez era lo que usted quería saber antes de que me fuera por los cerros de Úbeda. Y, bueno, como tampoco es que yo haya ejercido de poeta-poeta, de poeta a secas, si acaso, supongo que no habría conflicto alguno en el hipotético caso de que debiera haberlo. La edición y la poesía pueden ir muy bien de la mano. De hecho, tengo amigos que así lo hacen. Y son muy buenos en las dos cosas.

¿Se edita con la cabeza y se escribe con el corazón, o puede ser al revés?

Así es en apariencia. La cabeza para la edición y el corazón para la escritura. Pero, vamos, yo creo que las dos cosas pueden complementarse en ambas actividades. Y en casi todas, dicho sea de paso. No sé, ese célebre verso de Unamuno, ya sabe, «Piensa el sentimiento etc.», tal vez no vaya muy desencaminado en cuanto a la necesidad de que se afronte de ese modo, no solo la creación, que era a lo que se refería don Miguel, sino la existencia misma. Es verdad que la edición posee adherencias más, digamos, cerebrales por aquello de la mercadería. Pero, sí, sí, se puede editar también poniendo en juego al corazón, siempre y cuando el género sea de primera calidad, por supuesto. Y en la escritura tampoco creo recomendable que haya un exceso de cálculo. En cualquier caso, conviene empezar siendo implacable, tanto en una como en otra, que las debilidades vendrán después ellas solas.

¿Qué siente cada vez que se ve ahí, con ese sombrero, en el espejo que le presta a su obra la portada de Notas para un libro futuro?

Pues me invade una inenarrable sensación de júbilo a la que pongo freno a duras penas. Cuando se me pasa, agradezco inmediatamente a Ignacio del Río lo atinado de su disparo. Me veo favorecido en esa foto, ¿no lo cree? Al rato, puede que piense que detrás de esa portada hay alguna cosa que pudiera valer, pero ocurre raras veces. Y después, puede que se me antoje este recipiente un disco duro externo en el que está almacenada buena parte de mi vida. Una parte importante, diría.

¿Qué sería capaz de hacer, aparte de brindar todas las veces que haga falta, por la literatura?

Podría fantasear diciendo que sería capaz de promover un grupo político cuyo programa llevara como ineludible compromiso hacer leer a toda la población al menos dos de las más grandes obras de la literatura universal. Una de ellas, Ulises, por ejemplo. Con la segunda, dudo entre el Quijote o El arco iris de gravedad. Pondría otra opcional, por si hubiera, que seguro que los hay, ciudadanos o ciudadanas insaciables. Tal vez Corrección, de Thomas Bernhard, o alguna otra suya. Pero es solo una fantasía, ya le digo. No, no me veo yo metido en la cosa pública. Pero brindar, sí, eso sí. Todas las veces que hagan falta.

Dijo Emilio Prados que la poesía nos salva, ¿lo comparte?

Eran otros tiempos en los que se creía profundamente en el valor de la poesía. Y era emocionante, desde luego, pensar que así podría ser, que podría redimirnos con su sacralidad. Pero esos tiempos pasaron y pocos sacramentos quedan ya en pie. Por eso, no, no creo que la poesía nos salve de nada, sinceramente. Aunque placer puede dar, debe darlo, incluso, como manda Wallace Stevens en sus Notas para una ficción suprema. Lo cual no siendo tanto como la salvación, es algo considerable. Y hablo de la poesía-poesía, claro, no de las mamarrachadas que se difunden hoy mayoritariamente por las redes y saltan luego a los libros, que lo que producen es un llanto desconsolado, más bien.

¿Es verdad que el sol sale por su Antequera natal?

[Risas] ¡Claro! Así dicen que sucede, sobre todo los antequeranos. Desde 1410, al menos, cuando parece que el Infante don Fernando arengó a sus tropas con esa célebre frase, que continúa diciendo «…y póngase por donde quiera», como sabe. Sí, sin duda, el sol sale por allí, créame…

¿Qué pensaría si una tarde de estas, en la Benalmádena en la que vive, se encuentra a un extraño o a una extraña leyendo su libro en la playa?

Apenas nada. Se lo arrebataría, eso quizás sí, y lo arrojaría con fuerza al mar, para inmediatamente ofrecerle en desagravio la posibilidad de tomar unos tintos y unos espetos en el chiringuito El Cangrejo, el de mi amigo Miguel Montenegro. Y mucho mejor, por supuesto, si la casualidad quisiera que fuese una extraña la que portara el libro. Hay altas probabilidades de que sea así. Las mujeres, ya sabe usted, son bastante mejores lectoras que los hombres…