La exitosa ficción 'Antidisturbios' (Movistar Plus+), de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, se ha convertido este martes en la ficción más premiada de la novena edición de los Premios MiM Series, que reconocen a las mejores ficciones del panorama audiovisual español en diez categorías.

La serie, que narra la vida de seis agentes de la policía antidisturbios y cómo se enfrentan a una acusación de homicidio imprudente, ha conseguido cuatro de las cinco nominaciones a las que optaba: la de mejor dirección para Sorogoyen y Borja Soler; el de mejor actor de drama para Hovik Keucherian; el de mejor actriz de drama para Vicky Luengo y el Premio Dama a la mejor miniserie. Estrenada en Movistar Plus+ en octubre de 2020, la serie ha cosechado desde entonces numerosos premios, entre otros dos premios Forqué, tres premios Feroz, cinco premios Iris y otras tantas nominaciones.

Los Premios MiM han sido entregados la noche de este martes en el Hotel Puerta de América de Madrid en una cena de gala, dedicada a la fallecida Verónica Forqué y presentada por el actor e imitador Josep Ferré, que inicialmente iba a celebrarse el pasado 21 de diciembre, pero tuvo que ser pospuesta por la pandemia. A ella han asistido diversas personalidades del sector audiovisual y algunos de los nominados a los diez galardones que premian los trabajos más destacados en drama, comedia, miniserie y ficción diaria estrenados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

Otra de las favoritas de la noche, la historia autobiográfica de Bob Pop 'Maricón Perdido' (TNT), ha conseguido finalmente solo un premio de los cinco a los que optaba, el de mejor actriz de comedia para Candela Peña, quien ha asegurado que el galardón le hace especial ilusión por el papel en sí, que pudo interpretar gracias a la libertad que le otorgó Bob Pop. “La madre de 'Maricón Perdido' a mí me ha quitado muchos de los miedos que tenía como actriz. Gracias a Bob Pop que creo que soy mejor actriz o he dado un poquito más”, ha añadido.

Por su parte, la ficción de los hermanos Coira 'Hierro' (también protagonizada por Peña) ha conseguido el premio al mejor guion, para Fran Araújo, Pepe Coira, Araceli Gonda, Lidia Fraga y Eligio R. Montero. El galardón al mejor actor de comedia ha sido para Luis Bermejo por su papel en 'Nasdrovia' (Movistar Plus+), serie que también ha conseguido el Premio Dama a la mejor serie de comedia. '30 monedas' (HBO Max) de Álex de la Iglesia ha sido reconocida con el Premio Dama a la mejor serie de drama, mientras que 'Servir y proteger', producción de RTVE en colaboración con Plano a Plano, ha logrado el Premio Dama a la mejor serie diaria.

En la ceremonia también han recogido sus galardones, que ya habían sido anunciados, las actrices Anabel Alonso, quien ha sido galardonada con el Premio a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva y ha dedicado el premio a Antonio Resines, que iba a entregárselo originalmente, pero está convaleciente de las secuelas de la covid. "Lo quiero dedicar también a todos los directores guionistas y compañeros con los que ha trabajado. He tenido la suerte de trabajar con los mejores de todas las generaciones", ha contado la actriz, que ha agradecido "lo que me ha dado la vida". "Este premio es un acicate, un motor para seguir haciendo cosas”, ha declarado.

También ha estado presente en el escenario Mina El Hammani, que ha recibido el Premio Nuevo Talento Coca-Cola y lo ha dedicado “a todos mis compañeros que a día de hoy no trabajan, pero están ahí luchando por lo que quieren”. La actriz, que ganó popularidad por su papel en la serie de Netflix 'Élite', fue galardonada “por su sensibilidad en todos los roles que interpreta o dirige, donde la diversidad social y cultural prevalece siempre como símbolo de distinción y grandeza.” “Le tengo mucho respeto y mucho cariño a esta profesión. Me ha salvado de una vida que querían para mí que yo no quería. Decidí afrontar mi camino y aquí estoy”, ha apuntado.

Llamados cariñosamente los 'Emmy ibéricos', los Premios MiM Series están organizados desde sus orígenes por la asociación cultural Madrid imagen e impulsados por Dama, entidad española especializada en la gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. Se entregan con los votos de las principales asociaciones profesionales del sector: los guionistas representados por ALMA y por la federación de asociaciones FAGA, los directores asociados en DIRIGE, los productores a través de su entidad PATE y los intérpretes que forman parte de la Unión de Actores, junto a los miembros de MiM Series.