Virginia Aguilar Bautista lleva toda la vida mirando el cielo porque le encanta que éste le haga preguntas. De esa exploración externa, científica, surge una indagación interna en forma de poemario, La escala de Bortle (Bartleby Editores), que aquilata la palabra delicada pero certera, discreta y emotiva de una escritora.

Publica poemario doce años después del primero, Seguir un buzón (2019, Premio Andalucía Joven). ¿Muchos poemas tirados a la basura?

Estoy tremendamente agradecida de volver a publicar después de tanto tiempo y me encanta que haya podido ser en Bartleby Editores, por el cuidado que he visto en todo el proceso. Sí, claro que ha sido necesario tener cierta alegría a la hora de deshacerse de poemas que no encajaban, porque la página impresa no admite vuelta atrás. Se han quedado cosas en la basura y cosas en el cajón para repensar si pueden ser objeto de otro libro futuro. He incluido sólo aquellos poemas que tuvieran una razón de ser en La escala de Bortle.

En De las nubes, la obra con la que ganó el Premio de Aforismos de la Fundación Rafael Pérez Estrada, y en La escala de Bortle mira hacia arriba, al cielo y sus habitantes. ¿De dónde viene ese interés? ¿Qué poemas escribirías si miraras al frente?

Antes de escribir De las nubes ya estaba tocando este tema. En Seguir un buzón hay tres o cuatro poemas que perfectamente podrían formar parte de este libro. Siempre me ha interesado la ciencia, aunque mi formación no haya ido por esos derroteros. En este momento, los poemas que he escrito mirando al frente, por usar sus palabras, son los que están al comienzo del libro, en la sección Troposfera. Ahí quise prestar atención a lo inmediato y más cercano, pero borrando un poco el aspecto confesional o íntimo.

El cielo, ¿inspira, abruma, hace que uno se formule preguntas, hace que uno encuentre respuestas?

Creo que todos los poetas tienen algún verso sobre el cielo porque suscita preguntas de diversa índole, independientemente de las respuestas que cada uno pueda encontrar. Por ser exactos, yo diría que me interesa la ciencia porque es una historia de cuestiones sucesivas donde los hallazgos no zanjan nada, sino que abren nuevas puertas de conocimiento y generan nuevas preguntas. Esto es lo que diría que capta toda mi atención y realmente me empuja a escribir.

Escribe el poeta y crítica Vicente Luis Mora en el prólogo que no está adscrita a ninguna corriente, grupo o ismo; vamos, que va a su bola. ¿Esa autonomía no podría ser de otra manera, es espontánea, o, por el contrario, es algo trabajo, meditado, buscado?

No soy consciente de ninguna adscripción, aunque eso no significa que no lea y admire profundamente a muchos poetas actuales bien distintos entre sí, de distintas edades y estéticas. Otras personas podrán sacar mejor que yo las influencias que en mí pueda haber. En todo caso, mis lecturas siempre han sido un poco azarosas y en mis citas se puede ver que puedo estar atenta a Jesús Aguado, Roald Hoffman, Szymborska o Pérez Estrada. Más recientes, pese a no pertenecer a mi generación, citaría a Ruth Llana, Juan F. Rivero o Raúl Asencio; creo que están haciendo cosas muy interesantes.

¿Qué queda de esa Virginia que buscaba el lado mágico de lo cotidiano en Seguir un buzón? Por cierto, me ha resultado curioso cómo en el nuevo poemario escribe: «En una carta / las palabras se afixian. Evite el sobre». ¿Guiño a su primer poemario?

Yo no creo que haya por el momento ningún cambio respecto a la lente con que fue escrito mi primer libro. Tengo la misma graduación. Ese poema que cita, O2, claro que es un guiño. Me sigue fascinando la correspondencia, y esta vez pensé en ella desde otro ángulo: dejé de pensar en el remitente y el destinatario y pensé en las propia palabras y el oxígeno.