Por fin. Después de dos años de tener el disfraz guardado en el armario la fiesta del invierno cálido ha podido salir a la calle. El Covid ha dado un cuartelillo y ha permitido que finalmente todo el programa de la Fundación Ciudadana del Carnaval se este llevando a cabo sin ningún problema. Con cambios y algunas restricciones sí, pero finalmente los carnavaleros han podido disfrutar de su Coac y desde anoche el carnaval ya está en la calle.

Después de una final de infarto donde se ya conocieron los ganadores del Concurso de Canto y del pregón de Miguel Gutiérrez , el disfraz tomo la calle. Cientos de personas se acercaron al Centro para tener el primer contacto con el carnaval malagueño. Los grupos fueron tomando sus esquinitas y los repertorios que hasta ahora habían sido sólo para el público del teatro se cantaron por primera vez en las calles del centro. «Nos gusta mucho el carnaval, y sabíamos que hoy era el pregón y que los grupos iban a cantar hoy en el centro así que nos hemos venido con los niños a disfrutar después de estos años tan malos que llevamos», contaba Sagrario Leal una malagueña que bajó al Centro acompañada de su familia.

Ayer sábado por fin sonaron las primeras coplas, se hizo la magia y se consiguió que el carnaval sea ya del pueblo, de Málaga. Y la acogida del primer contacto con la calle no pudo ser mejor: un casco histórico abarrotado que disfrutó del primer día de calle. Quedan por delante nueve días de galas, desfiles, concursos y coplas en las calles del Centro de Málaga hasta que enterremos al Boquerón.

Un pregón del sueño de un joven carnavalero

Con un maravilloso disfraz en color morado, y lleno de frases de sus repertorios Miguel Gutiérrez hacía acto de presencia en el escenario instalado en la Plaza de la Constitución. Flanqueado por supuesto por su comparsa, este médico malagueño llevo a cabo un magnífico pregón en el que desgranaba como su sueño de ser autor de carnaval se hacía realidad.

En su disfraz hacía también un homenaje a la mujer carnavalera, ya que este novel autor llegó al Carnaval de Málaga con una comparsa femenina. Tras varios años en agrupaciones de mujeres fue en 2020 cuando se pone al frente de la autoría de la Comparsa de Málaga, su estreno con Ciudad del Paraíso le da su primera final y un tercer premio

Miguel se retrata en su pregón como un joven poeta que sueña con hacer Carnaval. «Málaga, Málaga, Málaga… Que no, Málaga, que no; que yo nunca seré poeta… Mira que lo intento, pero…» así comenzaba su discurso en el que el intento de hacerle poesía a su ciudad lo lleva a fusionarse con el carnaval. «Málaga, ¿tú sabes cuál es mi sueño? Mi sueño es escribirte comparsas. Podría definirme de muchas maneras, pero pocas me despiertan tanto orgullo como decir que soy carnavalero; que soy comparsista», sentenciaba Gutiérrez en un pregón conformado por varias cuartetas y que los engarces entre una y otra los realizó su comparsa interpretando sus coplas. Un espectáculo en el que Miguel dejó claro a las cientos de personas que acudieron a la Constitución que aunque es un novato, es un enamorado de Málaga y sobre todo del Carnaval. Un autor que aún tiene mucho que ofrecer. Sus ¡Viva la Libertad! ¡Vivan los carnavaleros! y ¡Viva el Carnaval! Daban el pistoletazo de salida a la fiesta en la calle.