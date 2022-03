«Debemos romper el muro que siempre ha existido entre lo clásico y los musicales»

A Arturo Díez-Boscovich se le nota la ilusión por su trabajo hasta en cómo habla. Este malagueño ha dirigido orquestas filarmónicas españolas y extranjeras, además de musicales como la producción española de Los miserables. Esta amplia trayectoria convenció a Antonio Banderas para elegirlo como director musical del Teatro del Soho-CaixaBank, y acertó de pleno. Ahora dirige la Orquesta Sinfónica Pop del Soho, que ha participado, claro, en las dos producciones musicales del teatro, A Chorus Line y Company. A esta segunda obra le quedan pocas funciones, y hablamos con él sobre su experiencia trabajando en estos proyectos.

¿Cómo ha sido levantar junto a Antonio Banderas el proyecto musical Company?

Muy emocionante, muy bonito y muy complejo también. Ha sido un proceso muy largo, pero estamos contentos con el resultado y con la respuesta del público. Algo complicado ha sido la dirección artística, de lo que se encargaba Antonio. El compositor, Stephen Sondheim, deja muchos interrogantes que debe desvelar el propio director. Es una obra complicada, no es sencilla. Todos los autores tienen sus cosas, pero yo diría que Sondheim es especialmente profundo.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio?

Ver el equipo que tenemos, que es maravilloso. La orquesta está formada por 26 músicos, que eso es una cosa casi imposible de ver hoy en día. En España los musicales suelen contar con una orquesta de cinco o seis músicos, y eso cuando no hay cosas pregrabadas, que también puede ser. En este caso no hay nada pregrabado, es todo en directo.

¿Qué se lleva de la experiencia?

Ya hice con Antonio A Chorus Line, pero ésta es la primera vez en la que participa como director, además de como actor. Al ser la primera cosa en ese sentido que hacemos juntos, estoy muy feliz. Es un artista que se deja la piel cada día en el escenario y es un gusto trabajar con él. Es una experiencia inolvidable.

"Los futuros proyectos de la orquesta del Teatro del Soho son el disco de canciones de Company y ofrecer conciertos de música de cine"

¿Piensan en futuros proyectos juntos?

Sí, tenemos varias cosas pensadas para hacer, solo que no te puedo contar nada porque me matarían [Risas]. Lo que sí estamos haciendo es grabar un disco con las canciones de Company. De hecho acabo de estar en el estudio grabando.

¿Qué concepto tiene o qué busca la Orquesta del Soho?

De momento la orquesta lo que está haciendo es cubrir los musicales. Pero pronto, además de eso, va a tener su propia temporada de conciertos. Normalmente va a estar enfocada a la música sinfónica, pero más que hacia lo clásico estará enfocada hacia los musicales, la música de cine, etcétera.

De hecho, el nombre ya avisa de que es «pop». Es una declaración de intenciones, ¿no?

Sí, exactamente. Los americanos lo hacen mucho, hay muchísimas orquestas que tienen su propia división. La Boston Symphony tiene la Boston Pops, que se ocupa precisamente de hacer estos repertorios. John Williams, el compositor de cine, fue su director durante muchos años, y el público americano se sentía muy identificado con la orquesta por el tipo de repertorios que hacían. En Málaga ya hay otras orquestas que cubren el otro tipo de repertorios, así que yo creo que somos un complemento, no una competencia.

¿Cómo ha sido unir el cine a un mundo tan clásico como el de las orquestas sinfónicas?

Al principio no fue fácil porque son músicos que no suelen estar acostumbrados a hacer este tipo de música, ahora ya está más aceptado, pero costó romper el estigma. El propio John Williams fue invitado por la Berliner Philharmoniker, y lo han vuelto a invitar otra vez. Me dio mucha alegría porque debemos ayudar a romper esta especie de muro que ha existido siempre entre lo clásico y los musicales, que para cierto público es un género menor, pero la música que es buena, es buena sea del género que sea.

¿Cuáles son los proyectos que tiene la orquesta a corto y medio plazo?

La orquesta saldrá de gira ahora con Company, al menos una parte, y este verano realizaremos conciertos de música de cine. Todavía no hemos podido confirmar muchas cosas porque estamos ocupados con la grabación del disco y las funciones, pero sí, ésa es la idea, dar conciertos.