Que Mallorca puede ser un paraíso tranquilo es algo mundialmente conocido, pero todo paraíso tiene su serpiente y Javier Cercas ha sabido encontrarla en Pollença, en la sierra de Tramontana, el lugar donde se cierra la trilogía 'Terra Alta' protagonizada por el exrecluso, exmosso d’esquadra y ahora bibliotecario Melchor Marín. Así que parecía inexcusable que el aldabonazo de salida de las presentaciones de la nueva novela, 'El castillo de Barbazul' (Tusquets), se realizara en ese enclave. El autor ha anunciado que la trilogía se convertirá en una serie televisiva.

La novela gravita en torno a uno de los grandes temores de cualquiera, la desaparición de una hija. En este caso, es Cosette, la hija adolescente de Melchor Marín, que, tras un encontronazo con el padre, decide pasar unas vacaciones en la isla, donde su rastro se pierde para desesperación del padre.

Desvelando al depredador

“La elección de Mallorca para mí -explica el autor en el Club Social de Pollença- era bastante natural porque hay una tradición muy arraigada entre los adolescentes catalanes de pasar unos días en la isla una vez acabado el instituto”, explica el autor flanqueado por su editor, Juan Cerezo, y el pintor Biel March, quien ofició de cicerone en las tareas de documentación sobre el terreno y que se convirtió por amistad en el ‘productor ejecutivo’ de la novela. La participación de March, que aparece también como personaje benefactor en la novela, fue fundamental para acceder a uno de los aspectos más interesantes y ocultos: el de las grandes fortunas -fortunas escandalosas- que viven en la isla sin que apenas se perciba su existencia. En ese terreno se mueve un depredador con mucho dinero que organiza fiestas con adolescentes, y en el que parece casi inevitable reconocer al productor Harvey Weinstein.

“Dinero significa impunidad -explica el autor- pero por fortuna cuanto mejor funciona la democracia menos impunidad hay. Y sí, claro que se puede decir que Cosette cae en las redes de un personaje muy parecido a Weinstein, pero no hace falta especificarlo porque, por desgracia, la violencia sexual, desgraciadamente no es una excepción sino la norma. No hace mucho la policía hizo público el dato de que en España hay un caso de violencia sexual y abusos cada hora”.

