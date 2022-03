Phil Frost: la ciudad como extensión de uno mismo, en el CAC Málaga

Se dio a conocer en 1990 por sus instalaciones en las calles de Nueva York y, después, por sus ilustraciones para portadas de discos de lluminarias del hip hop y el hardcore como DJ Shadow y Sick Of It All. Su arte, acierta Marlene Mizrahi, es «un compuesto entre lo que se siente y lo que se hace; entre lo que se mira, lo que se imagina y el momento que se vive». Ahora compendia sus obsesiones en su primera exposición individual en un museo europeo, que se inauguró ayer en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga.

Frost es «un artista legendario, y de los primeros que intervinieron en la ciudad como lienzo, cuando a finales de los 70 y principios de los 80, siendo muy joven, coincidió pintando en las calles de Nueva York con Basquiat, por ejemplo»,aseveró el comisario de la exposición (y antiguo director del CAC Málaga), Fernando Francés. Recorriendo la Gran Manzana subido a un skate, empezó a percibir la urbe como un gran ente vivo y una extensión de sí mismo, en la que todo encaja para el arte del creador: el tráfico infinito, la naturaleza, los residuos, los sonidos, los grandes edificios, las muchedumbres, las botellas vacías... Hasta un pájaro muerto, que recogió una vez para componer una pieza. Todo sirve para dibujar el latido de la ciudad en composiciones abigarradas, atiborradas de elementos, sin un solo milímetro por ocupar. Genuino arte urbano que, asimismo, rinde tributo a la comunidad que conoce al transformar sus objetos desechados en una especie de objetos casi sagrados, de cualidades totémicas, que estrechan el vínculo del individuo con su contexto más inmediato. «Mi trabajo es un continuo en el que hago uso de mi entorno, a través de movimientos gestuales e inflexiones cotidianas recogidas en el camino», ha razonado el propio artista, completamente autodidacta, en alguna ocasión. Singularidades Las «singularidades» de Phil Frost le hacen «muy especial» y recuerdan a Munch o Van Gogh, según el comisario, que añade que «todo lo que está en el universo de su mirada forma parte de sus cuadros»: «Tiene una mente muy compleja, muy abstracta y de relaciones laberínticas en la que a un espectador convencional, e incluso a uno avezado en el arte contemporáneo, le cuesta profundizar». En las obras de Frost llaman también los rostros, los personajes, que, en palabras de Fernando Francés, «recuerdan a las máscaras mexicanas, pero también a las máscaras africanas y, sobre todo, a las figuras totémicas y las máscaras de los indígenas del siglo XIX americano». «Hay algo ancestral y prehistórico en esas figuras que raramente son sonrientes o amables, que demuestran un cierto hartazgo por el momento en que se vive y que reflejan un momento de crisis», según Francés, quien agregó que «las crisis del mundo en los últimos treinta años están en su obra». Junto a esos «personajes anónimos que están enfadados con el mundo y descontentos con lo que pasa» hay «referencias a la violencia y a la guerra», y ese «cabreo y desánimo con las enfermedades del mundo es un tema muy pop», en el que Frost «conecta con su generación anterior». Y junto a estos rostros, habitan sus piezas guantes de boxeo, latas aplastadas de refrescos, monedas, matrículas de coches, palas para cavar, recortes de periódicos, páginas de cómics arrancadas o las brochas, pinceles y botes de pintura de su estudio. De alguna manera, es como si el propio Phil Frost se incluyera a sí mismo en sus cuadros; sus obsesiones, sus filias, fobias, dilemas y arrepentimientos (las obras presentan muchas capas superpuestas, elementos que tapan los que están debajo, dejándolos como secretos por descifrar). Uno de los pintores favoritos de Sergio Ramos El hijo de Fernando Francés, Fer Francés, es uno de los galeristas más pujante del panorama nacional y, además, asesor de compras artísticas de un popular aficionado a la plástica contemporánea: el futbolista Sergio Ramos. El propio Ramos destacó en su cuenta de Instagram su predilección por Phil Frost: «Sus obras combinan la crudeza y el filo arenoso de la calle a través de los materiales encontrados, con la elegancia de su estética pintoresca. Me siento muy identificado».