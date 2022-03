Escribo estas líneas cuando a mi alrededor suenan cornetas y tambores y el incienso se cuela entre los portales de una ciudad que ansía normalidad entre bombas y virus. Entre la delgada linea que existe entre la vida y la muerte en un mundo que retrocede cada vez más y más, el carnaval de calle en Málaga anda tocado con un rejón de muerte. Rejón que es el mismo cada año. Año tras año se produce la misma escena y los mismos comentarios entre los actores de la fiesta, tal como diría nuestro presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval desaparecido en estas fechas. Poco voy a aportar más que lo que han escrito distintos periodistas, integrantes de grupos o aficionados de la vergonzosa semana de Carnaval callejero que hemos tenido en nuestra ciudad. Es una misma cantinela, que se lleva repitiendo desde hace más de 20 años y que, como el propio boquerón, arde cada domingo de piñata y sus cenizas caen en el olvido del Mediterráneo para esperar a otro febrero y así empezar desde el tejado a construir un diferente carnaval.

No hay manera, no puede ser que volvamos a la tradición de las indirectas cruzadas, los cartapacios en redes sociales donde se airean unos trapos no sucios sino directamente podridos del purín de las rencillas eternas que nunca se solucionan. Los palos a uno y otros para la gloria del salseo del que tras la mascara cobarde azuza para dejar el ambiente eterno del avispero agitado, conducen a la lejanía, cada vez más latente, de muchas personas validas para que el Carnaval coja más lustre en una urbe receptiva a cualquier evento que la distraiga, aunque sea unos minutos, de la realidad que nos acosa.

Se lanzaban pasodobles a diestro y siniestro con el famoso Via Crucis para acabar siendo un carnaval casi ausente en las esquinas y tablaos del Centro Histórico. La excusa de la Semana Blanca ha sido completamente desdibujada con una programación más floja que en los años de la absoluta ignorancia de la fiesta por partes de los ciudadanos. La sensación de desgana y de cumplir por cumplir no puede ser la vitola de una organización de cualquier evento y más si hay dinero público de por medio. Nuestro Ayuntamiento, en parte con algo de culpa, no vigila los estándares de calidad de una fiesta que aglutina ocio, turismo local o cultura para su población. En definitiva, esto solo se corta de una manera.

El orbe carnavalero de Málaga gira en torno al concurso y sus grupos. Si estos quieren cambiar algo deben dar el paso de organizar un concurso paralelo o directamente plantear la salida a la calle sin más pretensiones como medida de presión hacia el cambio ansiado. Creo que como todo en la vida se ha llegado a un final y seguir manteniendo una vía muerta en la Fundación hace que todo acabe oliendo mal. Rescatemos lo válido que lo hay y mucho refugiado en la modernidad de una ciudad cosmopolita como me hacía ver mi querido Diego Marchán, periodista gaditano que vivió junto a mí el COAC malacitano para sumar nuevas y redomadas fuerzas en pos de la fiesta. Apoyémonos una vez más en los medios de comunicación. que no son enemigos por más que se escriba o se quiera ver y no dejemos que nadie se canse de luchar contra molinos de viento como ha pasado tradicionalmente en esta ciudad. Sólo depende de vosotros que una vez que se aleje el salitre en septiembre se dignifique al papelillo. Si no, estaréis abocados repetir eternamente vuestra cantinela en esa especie de anillo del infierno de Dante que repetidamente empuja una piedra hasta una cima para volver a caer colina abajo y vuelta a empezar

Por mi parte, vuelvo al barbecho de la absoluta tranquilidad tras volver hacer de manera honrada mi trabajo en esta casa que siempre apuesta por la libertad absoluta de opinión. Gracias. Y ya saben: como decía en gran Juan Carlos Aragón en los Yesterday, si alguien se molestó, pues que le den... «Camon baby». Queden con Momo, quién sabe, hasta cuando él quiera.