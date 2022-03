Amor en tiempos de máquinas

El filósofo Maurizio Balistreri es uno de los mayores expertos en lo que se ha denominado sexualidad digital, tema que centrará el coloquio del MaF 'Sex Robot: el sexo y las máquinas' el próximo jueves 10 de marzo, en colaboración con el Museo Picasso Málaga. El pensador debatirá con otros dos especialistas en la materia como son Valérie Tasso, sexóloga y ensayista, y Antonio Diéguez, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga y especialista en transhumanismo.

Como sabemos, la ciencia ficción es la antesala de la ciencia. El tema de las relaciones entre humanos y seres artificiales ha recorrido la historia de la Humanidad desde Ovidio hasta nuestros días. En la ciencia ficción se ha asentado dando lugar a grandes historias películas como 'Her', 'Blade Runner', 'Ex Machina' o la antología de cuentos 'Sexo Robótico' (MAR, 2020) por citar solo unos pocos ejemplos.

Pero lejos de la ficción las relaciones sexuales entre hombres y robots también han recibido atención por parte de ramas del conocimiento académico. En 'Sex Robot' el profesor universitario Maurizio Balistreri reflexiona sobre la importancia que tienen estas máquinas con forma humana en nuestras vidas. Los robots, de hecho, son ya una realidad y de un modo cada vez más innegable afectan a nuestras relaciones sexuales, sociales y emocionales. En el futuro más cercano no solo podrán ayudar estas máquinas antropomórficas a personas con problemas para relacionarse con los de su género. También pueden servir, como juguetes eróticos que son, para intensificar nuestra vida sexual o para asistir a personas discapacitadas.

El debate, no obstante, está servido. Por un lado, detractores de los robots, personas con un perfil conservador, que los asimilan al porno más pernicioso y que son de la opinión de que tan solo servirán para fomentar la cosificación de la mujer e incitar a la violencia sexual. En el otro extremo, los defensores de estas nuevas prácticas sexo-robóticas que creen que esta inusual forma de relacionarse podrá aportar una nueva dimensión a la ecuación amorosa, emocional y sexual y enriquecerla.

Los límites de nuestra comprensión de este peliagudo asunto están, sin duda, vinculados a nuestros límites morales. Unos límites cada vez más difusos y que debemos repensar a la luz de las nuevas tecnologías. De hecho los estudios al respecto no son definitivos, y se pueden encontrar argumentos a favor y en contra del consumo de este tipo de sexualidad artificial. No podemos dejar de entender que los robots sexuales, por mucho que se asemejen a seres vivos, no son más que aparatos creados para nuestro esparcimiento. Sentir celos de una muñeca de silicona, como ocurrían en la delirante novela de Javier Tomeo, no es muy diferente a sentir celos de un consolador.

Maurizio Balistreri ha escrito un ensayo necesario para acercarse al tema, aún tabú, de la sexualidad con robots. En estudio ameno que ahonda en los dilemas morales que arrostra nuestra relación con las máquinas sexuales. No exento de polémica también se cuestiona el autor el uso de robots diseñados para ser sodomizados, las relaciones entre prostitución y robots, o los niños-robots para pedófilos, tratando de reflexionar sobre los límites de nuestros deseos, de nuestra ética y de la legalidad. Además se termina interrogando sobre la posibilidad de enamorarse de un robot. Porque si somos capaces de sentir amor por una persona que no nos ama, ¿qué nos impide querer a una hermosa figura de silicona, con grandes y bellos orificios, que nos asegura amor eterno?