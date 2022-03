Aldabonazo del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga. El 25 de marzo Julian Schnabel, uno de los nombres que define la plástica contemporánea, inaugurará en el espacio 'Schnabel and Spain: Anything can be a Model for a Painting' ('Schnabel y España: Cualquier cosa puede ser un modelo para una pintura'), selección de la producción artística del pintor norteamericano, veintitrés pinturas realizadas desde 1997 hasta la actualidad, que muestran las obras del artista en el contexto de la pintura española y la evolución de su producción artística durante este periodo.

Schnabel pinta cuadros que se venden por millones de dólares, hace cine aclamado y, mientras tanto, ejerce de excéntrico: suele presentarse en actos públicos ataviado con un pijama a rayas que deja ver su magnífica panza, como una maja goyesca semidesnuda. Goya, por cierto, es para él un referente. Es tan amante de la cultura española que habla perfecto castellano, aprendido gracias a su segunda esposa, la modelo y actriz vasca Olatz López-Garmendia, con la que convive desde hace años en el West Village neoyorquino. Van Gogh es otro de sus grandes modelos, tanto que le dedicó una película 'Van Gogh, a las puertas de la eternidad'. La diferencia entre ambos no es tan obvio como pueda parecer entre un genio que murió son conocer el éxito y uno de los pintores vivos más cotizados: "El éxito no siempre se mide con dinero. Creo que Van Gogh obtuvo un éxito tremendo porque consiguió lo que quería: alcanzó la eternidad. Sus cuadros siguen conversando con cualquier persona que haya tratado alguna vez de lograr algo o, en otras palabras, con todos nosotros. Él pintó para las personas que aún no habían nacido. Por eso, él encarna el espíritu del arte moderno". Asegura Schnabel que no pinta para nada pensando en la posteridad: "No creo arte para hacer carrera, sino porque es el único medio del que dispongo para pertenecer al mundo. El arte es mi modo de vida y mi razón para vivir. Van Gogh dijo: 'Yo soy mis pinturas”, y yo también soy mis pinturas, y mis películas". Un arte en constante cambio, como nos recuerdan desde el CAC Málaga, cuyas pinturas, aseguran, "representan una constante investigación de las diversas formas de aplicar y entender la pintura, desafiando las nociones convencionales de este medio desde sus retratos de resina o sus trabajos realizados con objetos encontrados". Cita ineludible el 25 de marzo, por tanto.