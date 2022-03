La escritora y traductora Nuria Barrios, ganadora del decimotercero Premio Málaga de Ensayo, advierte del «importante papel de la traducción en la jerarquía del hombre y la mujer en la sociedad», ya que por ejemplo las mujeres están «pagando las consecuencias de las malas traducciones de la Biblia».

«En el Génesis, la versión que ha dominado es que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán, por un término hebreo que viene de una palabra que significa costado, al lado, lateral», explicó ayer Barrios en la presentación de La impostora. Cuaderno de traducción de una escritora, obra ganadora del Premio Málaga.

El hecho de que Eva «fuera creada de un hueso de Adán y no al lado de Adán ha sido un error mantenido a lo largo de la historia con graves consecuencias sociales y políticas». «Si en la traducción hubiera sido creada al lado de Adán, habría sido un sujeto con iguales derechos y deberes que el hombre, no un ser supeditado al hombre, y la humanidad no habría sido masculina», añadió.

También considera que «si los textos clásicos no hubieran sido traducidos por hombres y para hombres, si no hubieran estado tan cargados de testosterona, la realidad habría sido diferente».

Con este libro, editado por Páginas de Espuma, quiere reivindicar el papel de las mujeres en el mundo de la traducción, porque en España suponen el 64 por ciento de los profesionales del sector, y en las facultades universitarias de esta especialidad el 90 por ciento de los alumnos son mujeres. Sin embargo, se da la «paradoja» de que el Premio Nacional de Traducción que otorga el Ministerio de Cultura solo ha recaído en mujeres en una cuarta parte de sus ediciones, algo que para Barrios significa que «en el oficio la mayoría de las mujeres ponen el rostro y la voz vuelve a ser masculina, algo muy habitual en la cultura».

Debido a esa mayoría de mujeres en el oficio, utiliza el genérico femenino al hablar de traductoras, algo que cree una «cuestión de sentido común», y es que para la autora «el genérico masculino se ha convertido en un instrumento de borrado de las mujeres».

El libro es «un ensayo sobre la traducción», pero ésta es en realidad el «prisma» que emplea para hablar de la vida, «porque la traducción es al final el arte de descifrar, y la vida consiste exactamente en eso»: «Desde que nacemos nos esforzamos para traducir el mundo, a los otros y a nosotros mismos», dijo.